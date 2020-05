Magazine Xuxa pede para Ivete falar sobre Regina Duarte em live

Intervenção de Xuxa bombou nas redes. Foto: Reprodução/Instagram Intervenção de Xuxa bombou nas redes. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Xuxa Meneghel, 57, pediu para que Ivete Sangalo, 47, falasse sobre a secretária especial de Cultura durante uma live que a cantora fez na noite de sexta (8).

Em meio aos comentários dos fãs de Ivete na live, Xuxa enviou a mensagem: “Menina, fala da Regina Duarte!?”. Ivete continuou a live normalmente, sem comentar sobre o pedido da apresentadora ou as falas de Duarte. Os fãs, no entanto, perceberam o pedido, e o nome de Xuxa chegou a ficar entre os dez assuntos mais comentados do Twitter.

O pedido foi feito ainda sob a repercussão da entrevista de Regina Duarte, 73, à CNN na quinta-feira (7),

A entrevista da atriz e secretária de Cultura causou indignação da classe artística. Regina Duarte foi questionada sobre o fato de não ter emitido notas de pesar em relação às mortes de profissionais como Moraes Moreira e Flávio Migliaccio, e minimizou as mortes de artistas em meio à pandemia de coronavírus e na época da ditadura.

A atriz Susana Werner, no entanto, defendeu Regina Duarte.

“Regina, você antecipou a pegadinha do malandro. Não se preocupe, todos entenderam que você é uma pessoa positiva e não queria falar sobre mortes. Quem tentou que você desdenhasse da ditadura foram eles, mas você apenas citou: vamos falar de vidas e não de mortes! Continue com essa positividade, Regina, força para encarar isso tudo”, disse Werner em uma publicação em seu Instagram.

