Tecnologia YouTube abre enquete para saber os recursos mais solicitados para TVs e consoles

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Empresa promete atualizar a comunidade quanto à implementação das funções. (Foto: Reprodução)

Ao que parece, o YouTube quer ouvir os usuários de forma mais transparente. Pois, neste mês, a plataforma decidiu abrir uma enquete para saber em quais recursos, para o app de TV e consoles, deve focar os esforços. A votação mais recente está aberta e os usuários podem escolher dentre cinco opções.

A enquete é feita em um tópico no fórum de suporte do YouTube. Segundo a companhia, a cada trimestre uma votação diferente será aberta, sempre atualizada com os principais pedidos das pessoas. Caso uma sugestão esteja na lista, o Google pede para que os usuários votem positivamente em vez de inseri-la novamente.

Posteriormente, as solicitações serão levadas ao time de engenharia do YouTube, sempre levando em consideração aquelas que tiverem mais votos positivos. A empresa, então, promete sempre atualizar a comunidade quando uma das solicitações estiver prestes a ser implementada.

Caso um usuário não veja uma função que sempre quis que o Google adotasse no aplicativo para TVs e consoles, basta compartilhá-la diretamente na thread da votação que ela poderá ser “pleiteada” na rodada seguinte.

No último trimestre, por exemplo, o YouTube liberou o som surround 5.1 para todos os vídeos nas TVs de 2021 e posteriores, Chromecast, Apple TV, Roku e a maioria dos dispositivos Fire TV. Além disso, a plataforma passou a permitir que usuários pesquisassem conteúdos enquanto assistiam a vídeos em segundo plano.

YouTube agora permite dar zoom nos vídeos pelo celular

Nesta semana, o YouTube anunciou novidades em seu design e lançou novas funções em seu app para iOS e Android. Dentre os recursos, estão: um upgrade no player de vídeos, suporte ao zoom nos vídeos e a “busca precisa”.

Outra novidade anunciada foi o novo visual do tema escuro da plataforma. De acordo com a companhia, ele foi pensando justamente para captar melhor a atenção de quem está assistindo aos vídeos.

Além disso, o streaming trouxe um novo recurso chamado de “Modo Ambiente”. Com ele, a transição do fundo da plataforma para o vídeo fica mais sutil, trazendo mais conforto ao olhar do usuário e mantendo o foco no que está sendo exibido.

O YouTube também mexeu no botão “Inscreva-se”, dando-lhe um novo visual com um fundo mais destacado e uma borda arredondada. Por fim, a plataforma alterou a forma como os links inseridos nas descrições dos vídeos aparecem, sendo substituídos por botões.

