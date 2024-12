Tecnologia Youtuber que é ex-engenheiro da Nasa vai lançar satélite que tira foto sua com a Terra ao fundo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Mark Rober é conhecido no YouTube por vídeos criativos. (Foto: Reprodução)

O ex-engenheiro da Nasa e Youtuber multimilionário Mark Rober anunciou uma nova empreitada espacial em sua carreira. Ele vai lançar um satélite, em parceria com o Google e a operadora T-Mobile, para que seus seguidores tirem selfies diretamente do espaço, com o planeta Terra aparecendo ao fundo.

Rober é conhecido no YouTube por vídeos criativos, como os que ele desenvolve do zero equipamentos para combater ladrões de encomendas, cria a maior pistola de água do mundo ou desenvolve um percurso de obstáculos para esquilos. Mas, agora, o youtuber elevou o investimento e a inovação para construir e lançar um satélite como “pessoa física”.

A ideia é que qualquer pessoa possa tirar uma selfie, a partir do espaço, com a sua localização geográfica em plano de fundo. Se o participante disser onde mora ao enviar sua foto, quando o satélite passar por cima dessa localização a selfie será tirada. A pessoa recebe uma notificação para saber exatamente quando a foto vai ser tirada.

Em um vídeo no YouTube, o produtor de conteúdo detalhou todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e construção do satélite. O equipamento é baseado nos CubeSats, um tipo de nanosatélite projetado com um formato padronizado, compacto e de baixo custo. Ele é composto por módulos cúbicos de 10x10x10 cm, chamados de “unidades”, que podem ser combinados para formar satélites maiores.

Apesar do tamanho reduzido, os CubeSats podem desempenhar funções complexas graças à miniaturização de componentes. No caso de Rober, além dos instrumentos de navegação, localização e comunicação, o satélite conta com dois celulares Google Pixel e duas câmeras que são abertas no espaço.

O satélite deverá ser lançado pela SpaceX em janeiro de 2025 (a bordo da missão Transporter 12), e deverá começar a tirar fotografias selfie alguns meses depois.

— Como tirar a sua selfie?

Apesar de anunciada como uma experiência gratuita, os seguidores de Rober precisam ser assinantes do CrunchLabs, empresa criada pelo youtuber que se dedica a projetos educacionais e de entretenimento que combinam ciência, engenharia e criatividade para inspirar crianças e adultos a aprenderem de forma divertida. A CrunchLabs é conhecida principalmente por sua assinatura de kits de construção mensais para crianças.

As assinaturas da CrunchLabs geralmente custam entre 25 e 80 dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 125 a R$ 400, dependendo da cotação do dólar e da opção de assinatura escolhida.

Clientes da T-Mobile nos Estados Unidos também podem obter um código gratuito através do aplicativo da empresa, assim como os donos de um Google Pixel. Os códigos podem ser resgatados a partir de 3 de dezembro em spaceselfie.com.

Após a validação, o participante será direcionado para fazer o upload da sua selfie e, posteriormente, será avisado quando a sua selfie será tirada.

