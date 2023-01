Grêmio Zagueiro Bruno Alves alcançará 50 jogos com a camisa do Grêmio em estreia no Gauchão

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O zagueiro foi contratado por empréstimo junto ao São Paulo Foto: Lucas Uebel/Grêmio O zagueiro foi contratado por empréstimo junto ao São Paulo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O zagueiro gremista Bruno Alves terá uma marca importante na tarde deste sábado (21). Na partida contra o Caxias pelo Gauchão, o defensor completará 50 jogos com a camisa do Grêmio. O atleta foi contratado por empréstimo junto ao São Paulo.

Sem Pedro Geromel, afastado após uma artroscopia no joelho esquerdo, Bruno Alves vem ganhando oportunidade assim como ocorreu na temporada passada quando Kannemann ficou de fora por lesão. Para este sábado, a zaga titular será formada por Bruno e Kannemann.

Desde que chegou na Arena, o zagueiro disputou 49 partidas, 47 como titular e apenas em uma partida foi substituído. Mesmo sendo defensor, o jogador já balançou as redes em três oportunidades, um deles na final do Gauchão de 2022 contra o Ypiranga, na Arena do Grêmio.

Bruno Alves foi contrato por empréstimo do São Paulo até junho de 2023 quando encerra o vínculo com o clube paulista. Já existe um acordo para permanecer no Grêmio até o final desta temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio