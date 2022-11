Mundo Zelensky diz que 28 navios com produtos agrícolas deixaram Ucrânia na semana passada

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

“Mostramos que o mundo é capaz de garantir a estabilidade apesar das ameaças da Rússia”, disse o presidente ucraniano Foto: Divulgação “Mostramos que o mundo é capaz de garantir a estabilidade apesar das ameaças da Rússia”, disse o presidente ucraniano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Vinte e oito navios que transportam vários produtos agrícolas deixaram os portos ucranianos na semana passada, depois que a Rússia mudou de rumo na quarta-feira (2) ao retomar o acordo de exportação de grãos do Mar Negro, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no sábado (5).

Os navios transportaram mais de 800 mil toneladas de produtos alimentícios dos portos de Odesa, Chornomorsk e Pivdenny, disse Zelensky durante seu discurso noturno. “Os destinos são Egito, Líbia, Marrocos, Argélia, Omã, Turquia, China e Etiópia. Além disso, o navio para a Etiópia com 30 mil toneladas de trigo a bordo foi fretado pelo Programa Alimentar da ONU (World)”, disse o líder ucraniano.

Chantagem russa

Zelensky chamou o renascimento desta semana do corredor de grãos do Mar Negro “um dos resultados internacionais mais significativos de todo o outono”.

“Mostramos que o mundo é capaz de garantir a estabilidade apesar das ameaças da Rússia”, disse. “O mundo não sucumbiu à chantagem russa, os principais atores agiram de forma decisiva e, como resultado, evitou-se o agravamento da crise alimentar”, disse o presidente ucraniano. “Quando o mundo está unido, os terroristas não têm chance”.

Zelensky concluiu seu discurso com o que chamou de “mais uma prova do poder da unidade do mundo real”.

Doações

Ele disse que a plataforma de caridade ucraniana UNITED24 recebeu US$ 220 milhões em doações de pessoas que vivem em mais de 100 países ao redor do mundo desde seu lançamento, há seis meses. A Ucrânia lançará um novo esforço de arrecadação de fundos na próxima semana no âmbito da plataforma para arrecadar dinheiro para uma frota de drones marítimos, de acordo com Zelensky.

