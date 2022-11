Inter Taison, meia-atacante do Inter, volta a ser opção e pode jogar contra o Athletico-PR

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Na atual temporada, soma quatro gols e quatro assistências Foto: Divulgação/Inter Na atual temporada, Taison soma quatro gols e quatro assistências (Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

Na temporada de 2022, Taison não conseguiu mostrar tudo que sabe. O jogador virou reserva da equipe de Mano Menezes e acabou passando por diversos dramas. O atleta não estava na derrota por 1 a 0 diante do América-MG, completando assim um turno sem começar uma partida. O atacante volta a ser opção neste sábado (5), contra o Athletico, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h.

A última partida de Taison com a camisa do Inter foi na vitória sobre o próprio América, em julho. Nesta partida, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O ídolo colorado se recuperou de um quadro de febre e fica liberado para jogar as últimas três partidas do Brasileirão.

Seu futuro no clube gaúcho ainda é incerto, e essa discussão está entre as principais no departamento de futebol do Inter. Desde de sua volta, Taison tem 60 jogos como titular, 8 gols e 5 assistências.

