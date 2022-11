Mundo Nasa prepara terceira tentativa de levar foguete Artemis I à Lua

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

A missão Artemis II, prevista para 2024, deverá seguir uma trajetória semelhante à atual ao redor da Lua, mas com tripulação. Se tudo der certo, em 2025 a Artemis III pousará astronautas na superfície lunar.

O foguete gigante que está no centro dos planos da Nasa de devolver humanos à Lua chegou à plataforma de lançamento na manhã da última sexta-feira (4), enquanto a agência espacial se prepara para outra tentativa de tirar a missão Artemis I do chão.

A decolagem da missão de teste sem tripulação está prevista para 14 de novembro, com uma janela de lançamento de 69 minutos, transmitido ao vivo no site da Nasa.

Space Lauch System

O foguete Space Launch System, ou SLS, iniciou o processo de uma hora de caminhada de 6,4 quilômetros de seu abrigo interno até o Pad 39B no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, na noite de quinta-feira. Chegou ao seu destino quase 9 horas depois.

O foguete ficou guardado por semanas após problemas com vazamentos de combustível que frustraram as duas primeiras tentativas de lançamento e, em seguida, um furacão passou pela Flórida, forçando o foguete a desocupar a plataforma de lançamento e seguir para a segurança.

Risco de tempestade

A equipe da Artemis está monitorando novamente uma tempestade que pode estar se dirigindo para a Flórida, mas as autoridades se sentiram confiantes em avançar com o lançamento, de acordo com Jim Free, administrador associado da Diretoria de Missão de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração da Nasa.

A tempestade sem nome pode se desenvolver perto de Porto Rico no fim de semana e se mover lentamente para noroeste no início da próxima semana, disse o meteorologista Mark Burger, oficial de meteorologia de lançamento da Força Aérea dos EUA em Cabo Canaveral.

“O Centro Nacional de Furacões tem apenas 30% de chance de se tornar uma tempestade nomeada”, disse Burger. “No entanto, dito isso, os modelos são muito consistentes no desenvolvimento de algum tipo de pressão baixa.”

As autoridades meteorológicas não preveem que se torne um sistema forte, mas estarão atentos a possíveis impactos até o meio da próxima semana, disse ele.

Análise profunda

Devolver o foguete SLS de 98 metros de altura ao edifício de montagem de veículos, ou VAB, nas proximidades, deu aos engenheiros a chance de examinar mais profundamente os problemas que atormentavam o foguete e realizar a manutenção.

Em setembro, a Nasa correu contra o relógio para tirar o Artemis I do chão porque havia o risco de esgotar as baterias essenciais para a missão se ele ficasse muito tempo na plataforma de lançamento sem decolar. Os engenheiros foram capazes de recarregar ou substituir as baterias em todo o foguete e na espaçonave Orion em cima dele enquanto estavam no VAB.

O objetivo geral do programa Artemis da Nasa é devolver humanos à Lua pela primeira vez em meio século. E a missão Artemis I – que deve ser a primeira de muitas – lançará as bases, testando o foguete e a espaçonave e todos os seus subsistemas para garantir que sejam seguros o suficiente para os astronautas voarem para a lua e voltarem.

Dificuldades

Mas fazer esta primeira missão decolar tem sido difícil. O foguete SLS, que custou cerca de US$ 4 bilhões, teve problemas ao ser carregado com hidrogênio líquido super-refrigerado, gerando uma série de vazamentos. Um sensor defeituoso também forneceu leituras imprecisas enquanto o foguete tentava “condicionar” seus motores, um processo que esfria os motores para que eles não fiquem chocados com as temperaturas de seu combustível superrefrigerado.

A Nasa trabalhou para solucionar os dois problemas. A equipe da Artemis decidiu mascarar o sensor defeituoso, essencialmente ignorando os dados que ele envia. E após a segunda tentativa de lançamento em setembro, a agência espacial realizou outro teste de solo quando o foguete ainda estava na plataforma de lançamento.

O objetivo da demonstração criogênica era testar os selos e usar procedimentos atualizados de carregamento “mais gentis e suaves” do propelente superfrio, que é o que o foguete experimentaria no dia do lançamento. Embora o teste não tenha saído exatamente como planejado, a Nasa disse que atingiu todos os seus objetivos.

Funcionários da Nasa enfatizaram novamente que esses atrasos e problemas técnicos não apontam necessariamente para um problema significativo com o foguete.

Missão Artemis

Espera-se que a missão Artemis I abra caminho para outras missões à lua. Após a decolagem, a cápsula Orion, projetada para transportar astronautas e fica no topo do foguete durante a decolagem, se separará quando chegar ao espaço. Ele voará vazio para esta missão, além de alguns manequins. A cápsula Orion passará alguns dias manobrando para a lua antes de entrar em sua órbita e começar a jornada de volta para casa dias depois.

No geral, espera-se que a missão dure 25 dias, com a queda da cápsula Orion no Oceano Pacífico, em San Diego, marcada para 9 de dezembro.

O objetivo da jornada é coletar dados e testar o hardware, a navegação e outros sistemas para garantir que o foguete SLS e a cápsula Orion estejam prontos para receber astronautas. O programa Artemis visa pousar a primeira mulher e a primeira pessoa não-branca na superfície lunar nesta década.

A missão Artemis II, prevista para 2024, deverá seguir uma trajetória de voo semelhante ao redor da Lua, mas terá tripulação a bordo. E em 2025, espera-se que Artemis III pousar astronautas na superfície lunar pela primeira vez desde o programa Apollo da Nasa.

