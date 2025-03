Política “Zelensky foi humilhado e bate-boca com o Trump foi o mais grotesco da diplomacia”, diz Lula

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Presidente da Ucrânia (E) discutiu com Donald Trump na Casa Branca Foto: Reprodução Trump afirmou que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval e que só poderá voltar quando estiver "pronto para a paz". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (01) que o bate-boca entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, líderes de Ucrânia e Estados Unidos, respectivamente, foi o mais grotesco desde a “criação” da diplomacia.

“Eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como a que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca”, disse Lula.

“Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky e eu disse ao presidente da Alemanha que é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, fique responsável pela manutenção da Otan”, acrescentou.

Discussão entre Zelensky e Trump

O bate-boca entre os chefes de Estado ocorreu após críticas feitas por Zelensky à postura dos governos dos Estados Unidos diante das ações russas para anexação de territórios ucranianos, entre 2014 e 2022.

Trump se irritou e disse que o ucraniano estava jogando com milhões de vidas e na 3ª Guerra Mundial – e repetiu que ele não tem cartas para negociação. Em seguida, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que a postura de Zelensky era ingrato. “Quantas vezes você disse ‘obrigado’ nessa reunião?”, perguntou.

A cena causou espanto ao redor do mundo. Jornalistas que cobrem a Casa Branca há anos disseram nunca ter visto algo parecido, já que, ao menos no encontro que é televisionado, as autoridades costumam manter a compostura –mesmo que as reuniões a portas fechadas sejam duras.

2025-03-01