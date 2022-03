Acontece Zepp Filmes assina filme para Prefeitura de Porto Alegre em comemoração aos 250 anos da cidade

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

A campanha foi construída a partir do ponto de vista de uma câmera subjetiva que coloca o espectador dentro da cena. Foto: Zepp/Divulgação

Uma campanha que resgata o amor e o carinho dos porto-alegrenses por sua cidade: “Cidade da nossa vida” é o filme desenvolvido pela Zepp Filmes com criação da Agência Centro para a Prefeitura de Porto Alegre em homenagem aos 250 anos da cidade.

E para apresentar a população vivendo e curtindo Porto Alegre e seus encantos, a campanha foi construída a partir do ponto de vista de uma câmera subjetiva que coloca o espectador dentro da cena, passando assim a emoção vivida por quem aproveita tudo o que a cidade oferece. “Mais do que comemorar os 250 anos, Cidade da nossa vida é um convite da Prefeitura de Porto Alegre para que os porto-alegrenses vivam cada vez mais a nossa cidade. Hoje e sempre” revelam as diretoras Fernanda Rotta e Paula Jobim.

Gravado em três diárias, o filme trazia o desafio de apresentar diversos pontos de vista da cidade: “eram várias Porto Alegres que precisavam ser representadas”, afirma Fernanda. “Uma cidade que não é só central, mais funcional, mais receptiva, com a câmera como os olhos do personagem. A estética cinematográfica foi realizada com uma câmera compacta colocada no peito ou no ombro e também num capacete adaptado produzido especialmente pela maquinaria para esse trabalho”, revela.

Dirigido por duas mulheres, o projeto foi marcado pela parceria entre Fernanda e Paula: A pergunta que uma mais fez pra outra durante as filmagens foi: “tu faria alguma coisa diferente nessa cena?” Em algumas, surgiram sugestões e ideias novas e em outras foi ‘eu faria igual”, conta Paula. “Não ando a cavalo, então foi ótimo ter a outra diretora com destreza suficiente para andar com a câmera acoplada. O processo foi bem de revezamento e troca de bastão em algumas situações, e deu certo”.

“A previsão do tempo nos causou alguns percalços, transformando em internas cenas que eram externas e inclusive captando uma cena 100% na chuva, que é algo que eu nunca tinha feito”, revela Paula. O filme também contou com um equipamento especial que simula um dia ensolarado.

