Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

"O Palmeiras tem um campo especial para ele", disse Zico Foto: Paula Reis/CRF "O Palmeiras tem um campo especial para ele", disse Zico. (Foto: Paula Reis/CRF) Foto: Paula Reis/CRF

O desempenho do Palmeiras na atual temporada tem sido elogiado por analistas, comentaristas e também pela torcida do Verdão. O jornalesportes.com e outros periódicos apontam que a equipe tem chances reais de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores.

Parte desse sucesso se deve ao trabalho do técnico Abel Ferreira, que tem conseguido gerenciar um calendário caótico, rodar o elenco e dosar as peças mais cansadas. Ainda assim, o time se mantém forte na temporada e, mais do que isso, apresenta um futebol convincente em boa parte dos jogos.

No elenco, jogadores como Scarpa, Danilo, Dudu, Gomez e Weverton têm feito exibições acima da média. Veiga está recuperando o bom o futebol, assim como Gabriel Menino, cada vez mais útil para Abel Ferreira ao longo dos jogos.

Esses são alguns dos argumentos que poderiam ilustrar a boa fase do Palmeiras não apenas neste ano, mas também nas temporadas passadas, com diversos títulos conquistados. Mas, para o ex-jogador Zico, o sucesso do clube pode ser explicado de outra maneira.

O ídolo do Flamengo participou de um podcast nesta semana e foi questionado sobre a situação do Palmeiras nesta temporada. Para ele, a grande vantagem do Verdão não é o entrosamento dos seus jogadores ou o trabalho feito por Abel, mas a grama sintética do Allianz Parque.

“Abel Ferreira leva uma vantagem porque ele tem um campo especial para ele. O Palmeiras tem um campo especial para ele, diferente do que os outros não têm: a grama sintética. É uma diferença muito grande, bola mais rápida. Time nenhum treina em campo sintético, eles treinam e jogam”, disse Zico.

Ele complementou: “Então, o Palmeiras vai jogar 20 vezes na arena deles, igual o Athletico-PR, e você vai jogar uma. Você tem que arrumar um jeito de treinar para se adaptar. Isso conta muito. Conta muito, não é pouco não, muito! Eu acho errado ser sintético. Acho que deveria ser tudo igual. Faz uma diferença grande. Não entendo por que a Fifa libera isso”.

Até o momento nesta temporada, o Palmeiras jogou no Allianz Parque em 26 vezes, somadas todas as competições que já disputou no ano. Ao todo, foram 22 vitórias, dois empates e duas derrotas.

