Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

O técnico ex-Real Madrid recusou a missão porque inicialmente só treinaria uma seleção se fosse a francesa. (Foto: Reprodução)

Com a permanência de Didier Deschamps no comando da França, Zidane ficou sem o cargo que gostaria de assumir. Mesmo assim, isso não foi suficiente para aceitar um convite para ser o técnico da Seleção Brasileira. Pelo menos é o que garante o jornal francês “L’Équipe”.

Segundo a publicação, o técnico ex-Real Madrid recusou a missão porque inicialmente só treinaria uma seleção se fosse a francesa.

Sem trabalho desde que deixou o clube espanhol no meio de 2021, ao fim da temporada europeia, Zidane também teria outro motivo: só quer trabalhar em uma equipe na qual domine o idioma.

Sendo assim, o treinador também negou ofertas de Portugal e Estados Unidos, ainda de acordo com o “L’Equipe”.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em busca de um novo técnico da seleção brasileira desde a saída de Tite após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, para a Croácia nos pênaltis. Um nome estrangeiro é cotado para assumir o comando.

Outro cotado, o italiano Carlo Ancelotti, descartou, em entrevista recente, deixar o Real Madrid neste momento. Mesmo caso de Pep Guariola, do Manchester City.

Mourinho

Campeão da Champions League e do Mundial de Clubes pelo Porto, o ex-jogador Carlos Alberto deu pistas sobre quem pode assumir o comando da seleção brasileira após a saída de Tite. Em entrevista ao podcast Mundo GV, do ex-goleiro Getúlio Vargas, ele afirmou que José Mourinho, da Roma, pode ser o escolhido pela CBF.

Ainda segundo Carlos Alberto, que trabalhou com o técnico português assim que desembarcou na Europa após ser vendido pelo Fluminense, o Special One também o teria convidado para ser o seu auxiliar na Amarelinha.

“Eu ia soltar uma bomba aqui, mas não posso. Eu vou falar então. Talvez ele (Mourinho) seja o treinador da seleção brasileira. Falando em primeira mão. É informação”, começou por dizer o ex-atleta.

“Não interessa de onde vem a informação, eu estou te dando a informação. Não (vou abandonar vocês), porque ele me convidou inclusive (para ser auxiliar da seleção), mas eu sou fiel, leal”, prosseguiu.

Carlos Alberto ainda comentou sobre o cargo vago na CBF e disse que, na sua opinião, os únicos estrangeiros que poderiam assumir o Brasil seriam o próprio Mourinho ou então Pep Guardiola, do Manchester City.

“P*** (é um salto de patamar para o Mourinho). Estrangeiro para assumir a seleção brasileira ou é Guardiola ou Mourinho. Só que ele (Mourinho) está pedindo lá na casa do c*** também de salário”, disse o ex-jogador, que ainda teceu elogios ao português.

“Ele tinha um trabalho de cuidado com a gente (jogadores) que, uma vez por semana, ele reunia as esposas, as mães. Queria entender como a família estava, por que um jogador não estava rendendo, se estava com problema em casa, se não estava. Se preocupava com tudo”, contou.

Por último, Carlos Alberto ainda citou dois técnicos brasileiros que, na sua visão, também teriam chances na seleção e “desmitificou” o “personagem” José Mourinho.

“No Brasil, treinador bom que eu tive de verdade: Dorival Jr., que eu acho que é um cara capacitadíssimo para assumir a seleção brasileira, Paulo Autuori e morreu aqui para mim. De inteligência, de pensar jogo, de entender tática, de dar liberdade”, disse.

“Na minha opinião, o treinador que é líder não tem vaidade, e o Mourinho as pessoas têm uma imagem dele que ele é arrogante, e ele não é nada disso. Ele é um personagem”, finalizou.

