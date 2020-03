Porto Alegre Zona rural de Porto Alegre recebe reforço em segurança

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

A integração entre governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre, em setores como segurança, fiscalização e proteção do patrimônio público, tem gerado importantes resultados.

A mais recente conquista é o reforço no policiamento na zona rural da Capital, que, desde o final de fevereiro, conta com patrulha da Brigada Militar. A demanda surgiu em novembro do ano passado, por indicação da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), durante a 9ª Conferência Municipal de Agricultura e Abastecimento, promovida pelo Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento.

A medida, que passa a ser atendida pelo 21° Batalhão de Polícia Militar, ampliará a segurança, inibindo abigeato, roubo a residências e assaltos. Com uma área rural demarcada em 4,1 mil hectares – o equivalente a 8,28% do território da cidade –, Porto Alegre tem a segunda maior região campesina entre as capitais, perdendo apenas para Palmas, no Tocantins.

“O número de propriedades rurais é estimado em 1.100, aproximadamente. Temos centenas de famílias produzindo, plantando e gerando emprego e renda para a Capital. Oferecer mais segurança a esses trabalhadores é garantir que possam exercer suas atividades”, afirma o secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Leandro Balardin.

O coordenador de Fomento de Atividades da SMDE, Oscar Pellicioli, destaca que são comuns os casos de famílias vítimas de criminosos em busca dos valores da produção. Para ele, a iniciativa vai reduzir o temor que muitos sentem. “Vai trazer confiança e alento para os familiares que ficam nas residências quando os produtores saem para fazer feiras”, explica Pellicioli.

