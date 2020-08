Gigante das videochamadas, o Zoom anunciou nesta segunda-feira (17) a chegada do seu serviço telefônico ao Brasil. Voltado para o mercado corporativo, o Zoom Phone permite ligações ilimitadas nacionais e para outros 40 países por preços entre US$ 8 e US$ 20 por mês, dependendo do plano escolhido.

O produto combina ligações do tipo VoIP, que realiza chamadas pela internet, com serviços de telefonia tradicional, conhecida pela sigla PSTN (Public Switched Telephone Network). E permite que funcionários de empresas também tenha um número telefônico local, que pode ser alterado em caso de mudanças de país.

O serviço pode ser integrado com outras suítes de produtividade, como o Office 365 e o G Suite. “Acreditamos que diferentes setores, como varejo, indústria e o mercado financeiro, podem se beneficiar do serviço”, afirmou em ligação com jornalistas o líder global dos produtos Phone e Rooms.

Além do Brasil, outros 24 países ganharam o serviço. A empresa não revela quantos clientes espera atrair com o novo produto. Ao todo, o Zoom tem 300 milhões de usuários em todo o mundo, principalmente entre os que usam o serviço gratuito de videochamadas.

“Como é padrão no setor de telecomunicações, os administradores da conta Zoom Phone podem atribuir recursos de gerenciamento aos supervisores de fila de chamadas para ajudar com o treinamento e a garantia de qualidade de membros do grupo de distribuição automática de chamadas (ACD). Por exemplo, os supervisores podem observar uma chamada de um trainee ou interações com o cliente, e assessorar um colaborador durante a ligação. Eles podem ingressar e falar com todos na chamada ou até mesmo assumir o controle da ligação que estava sendo atendida por um membro do grupo de ACD. Os supervisores só podem monitorar chamadas que foram encaminhadas para um usuário através do grupo de ACD. Chamadas diretas roteadas para um usuário do Zoom Phone fora dos grupos de ACD atribuídos não podem ser monitoradas”, diz a empresa.

Ainda segundo a companhia, “os usuários podem colocar uma chamada em espera e dar a outros usuários do Zoom Phone a capacidade de atender a chamada com um código de recuperação. Os administradores também podem definir regras de roteamento para garantir que os originadores da chamada não sejam esquecidos em espera. O estacionamento de chamadas é especialmente útil para usuários que gerenciam volumes altos de ligações e precisam transferir chamadas eficientemente para pessoas que podem não estar nos ramais atribuídos”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Zoom.