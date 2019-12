Notas Brasil 5 corpos são encontrados dentro de casa em SC

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

A polícia de Araquari, no Norte de Santa Catarina, investiga cinco mortes ocorridas em uma casa no município na tarde desta sexta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas foram encontradas mortas com marcas de tiro e uma quinta vítima também estava sem sinais vitais, mas sem ferimentos. Outras duas pessoas foram feridas por balas.

