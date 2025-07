Agro Brasil pede à China a reabertura do mercado de frango após o fim do surto de gripe aviária

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Organização Mundial de Saúde Animal ratificou a autodeclaração do Brasil como livre da influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais Foto: Reprodução Organização Mundial de Saúde Animal ratificou a autodeclaração do Brasil como livre da influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, pediu ao primeiro-ministro da China, Li Qiang, a reabertura do mercado chinês para a carne de frango brasileira após o fim do surto de gripe aviária em Montenegro, no Vale do Rio Caí.

A conversa ocorreu durante encontro de Li com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado (5), no Rio de Janeiro, onde é realizada a cúpula de líderes do Brics. Fávaro participou da reunião.

O ministro disse, em entrevista, ter lembrado ao primeiro-ministro que a Organização Mundial de Saúde Animal já ratificou a autodeclaração do Brasil como livre da influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais.

“Ele disse que já tinha ciência [do status brasileiro] e prometeu analisar o mais rápido possível”, afirmou Fávaro. As declarações foram dadas à CNN.

