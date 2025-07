Mundo Bilionário Elon Musk anuncia que criará um partido político nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Ex-aliado de Donald Trump, Musk (foto) chegou a integrar o governo do republicano. (Foto: RS/Fotos Públicas)

O bilionário Elon Musk anunciou no sábado (5) que criará o Partido da América e disse que “não será difícil” rivalizar com os republicanos e democratas no cenário eleitoral. Com isso, o bilionário se colocou de vez como adversário político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu ex-aliado.

Dono da SpaceX, Tesla e da rede social X, Musk afirmou que os EUA “não são uma democracia” e se baseou em uma enquete realizada com seus seguidores no antigo Twitter na sexta-feira (4), Dia da Independência americana, para decidir criar o partido. Ele sugeriu que os cidadãos dos EUA “sejam independentes” do atual sistema político do país, dominado por uma dualidade entre o Partido Republicano e o Partido Democrata.

“Com uma margem de 2 para 1 [na enquete], vocês querem um novo partido político, e vocês terão! Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos sob um sistema de partido único, não em uma democracia. Hoje, o Partido América é formado para devolver sua liberdade”, afirmou Musk em publicação no X direcionada ao povo americano.

O anúncio ocorreu após a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de um megapacote tributário e orçamentário de Trump, criticado por Musk, e é mais um episódio de escalada da “briga” entre o bilionário e o presidente republicano. Os dois romperam a aliança política no final de maio, após a saída de Musk do governo por divergências em relação a Trump.

