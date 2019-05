50ª Convenção Estadual Lojista está com inscrições abertas

As inscrições para a 50ª edição da Convenção Estadual Lojista, promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, já estão abertas. Os interessados em participar do maior evento de integração e qualificação do varejo gaúcho podem garantir vaga com descontos especiais por tempo limitado. Até 30 de junho, o primeiro lote de inscrições tem o valor de R$ 169,00. Entre 1º e 30 de julho, no segundo lote, a inscrição custará R$ 199,00. No terceiro lote, entre 31 de julho e 30 de agosto, R$ 259,00. Por fim, no quarto lote, entre 31 de agosto e 30 de setembro, a inscrição será R$ 299,00.

A edição deste ano, que celebra o cinquentenário da convenção, acontece no dia 17 de outubro, no ParkShopping Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo de suas cinco décadas de realização a iniciativa da FCDL-RS consolidou-se como a grande vitrine de debates sobre as necessidades e tendências do varejo e suas relações com outros setores da economia. Em 2019, o tema será “O futuro do varejo: o movimento lojista em movimento”.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, ressalta que a Convenção Estadual Lojista é uma ocasião de qualificação, de congraçamento e de mobilização dos lojistas, responsáveis por gerar milhares de empregos em todo o Rio Grande do Sul, tendo papel decisivo no fortalecimento da economia gaúcha.

– Essa edição é um momento histórico para a FCDL-RS. São cinquenta anos de um evento que promove, desde 1969, a qualificação de milhares de lojistas, além de debater, ao longo de sua trajetória, os temas de interesse do empresariado. Em 2019 manteremos essa tradição, mostrando aos participantes da convenção os novos rumos do varejo, a fim de ajudá-los a buscar a sustentabilidade econômica de seus negócios – destaca Vitor Augusto Koch.

Inscrições e mais informações sobre a 50ª Convenção Estadual Lojista podem ser obtidas através do e-mail eventos@fcdl-rs.com.br ou pelo telefone (51) 3213 1777.