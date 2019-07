58% dos brasileiros não sabem ou não conseguem citar medida positiva do governo Bolsonaro, segundo Datafolha

Uma pesquisa do Datafolha apontou que quatro em cada dez brasileiros não consegue citar uma medida do governo de Jair Bolsonaro nos primeiros seis meses de gestão. No levamento realizado entre os dias 4 e 5 de julho, o entrevistador perguntou, sem dar opções, uma medida presencial considerada positiva pelo entrevistado. Questionados sobre o que de melhor havia feito o presidente no período, 39% dos entrevistados responderam “nada”. Outros 19% não souberam responder à pergunta.

De acordo com o instituto, o percentual é 45% entre as mulheres; 46% entre entrevistados do Nordeste e 52% para fiéis de religiões de matriz africana. O número chega a 76% na faixa dos que avaliam a gestão como “ruim ou péssima”.

Segundo a pesquisa, 7% elogiaram a reforma da Previdência e 4% mencionaram o combate à corrupção como medidas positivas da gestão Bolsonaro. Para 4%, merece destaque a iniciativa de flexibilizar o porte e a posse de armas no país e, para 1%, as de acabar com o horário de verão e nomear Sergio Moro para chefiar a pasta da Justiça. A política externa foi lembrada por 2% e os ministros escolhidos, por 1% dos entrevistados.

Deixe seu comentário: