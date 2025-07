Grêmio Grêmio intensifica preparação para a decisão da Recopa Gaúcha contra o São José

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Grêmio treina neste sábado pensando na final da Recopa Gaúcha. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O sábado (5) foi de trabalho intenso no CT Luiz Carvalho, onde o elenco do Grêmio realizou mais uma etapa da preparação para a decisão da Recopa Gaúcha. A partida será disputada na próxima terça-feira (8), às 19h30, na Arena, contra o São José. Após o fim do recesso da Data Fifa, em 23 de junho, o grupo tem acelerado o ritmo para retomar a competitividade nas disputas do segundo semestre, que incluem ainda compromissos pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro.

As atividades da manhã foram marcadas por exercícios físicos e técnicos que tomaram todo o período. A comissão técnica, comandada por Mano Menezes, priorizou o ajuste de aspectos táticos e o reforço da preparação física, com treinos divididos em etapas complementares que incluíram trabalhos de força, simulações de jogo e atividades posicionais em campo inteiro.

O treino começou com um aquecimento com bola, seguido por um circuito de musculação focado em força e resistência. Os jogadores se revezaram nas estações sob a supervisão dos preparadores físicos, que buscaram manter um ritmo elevado desde o início, simulando as exigências da decisão contra o São José.

Na parte técnica, uma dinâmica tática com quatro equipes formadas por sete jogadores de linha foi realizada em dois meios-campos com goleiros e arcos grandes. Sem limite de toques, a atividade teve como foco a marcação alta, a tomada de decisão rápida e a criação ofensiva sob pressão — características consideradas fundamentais para enfrentar um adversário que costuma atuar fechado e apostar nos contra-ataques.

Encerrando o treino, Mano Menezes reuniu os atletas considerados titulares e comandou um trabalho tático em campo completo. O foco esteve na transição da defesa para o ataque, no reposicionamento da linha média, na recuperação de bola em zonas avançadas e nas jogadas de bola parada, aproveitando o bom desempenho de atletas como Kannemann e Cristaldo nesses fundamentos.

A comissão técnica também deu atenção à organização defensiva e à compactação entre os setores, pontos que o treinador tem priorizado desde que assumiu o comando da equipe. O treinamento buscou corrigir falhas pontuais observadas em jogos recentes, especialmente pela Sul-Americana, quando o time apresentou dificuldades em manter uma pressão constante.

A preparação gremista segue com atividades previstas para a manhã deste domingo (6) e segunda-feira (7), véspera da decisão. A expectativa é iniciar o segundo semestre com um título regional e uma equipe ajustada para a sequência de compromissos da temporada.

A partida contra o São José marcará o retorno oficial do Grêmio às competições e é vista internamente como uma oportunidade de consolidar o trabalho realizado durante o recesso. Uma vitória pode dar confiança ao grupo para os desafios da Sul-Americana e do Brasileirão.

Fora de campo, a diretoria acompanha movimentações no elenco. O retorno do chileno Alexander Aravena, a possível saída de Matías Arezo e o crescimento de jovens como Jardiel e Riquelme — este último testado no jogo-treino contra o Aimoré — são aspectos que podem influenciar na formação do grupo nas próximas semanas.

Apesar de parte do elenco ainda passar por ajustes físicos, o ambiente no CT é de foco total. Jogadores, comissão técnica e dirigentes demonstram sintonia na busca por evolução e resultados. A expectativa é de bom público na Arena para apoiar o time na busca por mais um título estadual.

