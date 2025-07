Mundo Enchente deixa 27 mortos no Texas e varre acampamento; 23 meninas estão desaparecidas

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Foto: Reprodução

Ao menos 27 pessoas morreram nas enchentes provocadas por tempestades no estado do Texas, nos Estados Unidos. Equipes de resgate fazem buscas por desaparecidos, incluindo um grupo de ao menos 23 meninas que estavam em um acampamento de verão.

Elas participavam do Camp Mystic, um acampamento cristão às margens do Rio Guadalupe, que foi tomado por uma forte cheia em poucas horas na sexta-feira (4). Vídeos publicados nas redes sociais mostram casas e árvores arrastadas pela cheia súbita na região.

“O acampamento foi completamente destruído. Foi muito assustador”, disse Elinor Lester, de 13 anos, que participava do Camp Mystic.

Familiares compartilharam mensagens desesperadas nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro das meninas. Mais de 750 crianças participavam do acampamento, segundo o vice-governador do Texas, Dan Patrick.

Uma operação de resgate com helicópteros, drones e equipes de emergência continuará ao longo deste fim de semana. “Peço ao povo do Texas que faça orações. Daquelas de se ajoelhar mesmo, para que a gente encontre essas meninas”, disse o vice-governador.

As autoridades estaduais haviam alertado sobre o risco de clima severo no dia anterior à chuva. O Serviço Nacional de Meteorologia previu entre 70 e 150 milímetros de chuva a partir de quinta-feira (3), mas caíram 250 milímetros.

Um medidor do nível do Rio Guadalupe na altura de Hunt registrou uma elevação de 6,7 metros em cerca de duas horas, e começou a falhar após chegar aos 9 metros, segundo o meteorologista Bob Fogarty.

Dos 27 mortos, 18 são adultos e nove, crianças, segundo o gabinete do xerife do condado Kerr. Ao menos 237 pessoas foram resgatadas com vida até o momento. As buscas mobilizaram 400 pessoas, 14 helicópteros e 12 drones.

O presidente Donald Trump lamentou as inundações. Neste sábado (5), ele publicou em seu perfil na rede social Truth Social que o governo federal está colaborando com as buscas. “Melania e eu estamos rezando por todas as famílias afetadas por esta tragédia”, completou.

