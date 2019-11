65ª Feira do Livro de Porto Alegre: confira os convidados especiais da Rádio Liberdade

O estúdio panorâmico da Rede Pampa recebeu, nesta segunda-feira (11), convidados especiais para falar sobre a importância da literatura e da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre.O programa foi transmitido diretamente da Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

O primeiro programa da segunda semana de programação especial da Rádio Liberdade na Feira do Livro de 2019 começou um pouco diferente. Dois grupos foram convidados a falar sobre suas obras e sobre a importância da literatura no país. Primeiramente, os escritores Odone Neves e Felipe Daiello, juntamente com o escritor e editor Lotário Neuberger, falaram em nome do Círculo de Pesquisas Literárias, o Cipel. A organização foi formada em 1966 por um grupo de intelectuais que estudavam, preferencialmente, temas sobre o Rio Grande do Sul nas diversas áreas humanísticas.

De acordo com o Daiello, o grupo, que já tem diversas coletâneas publicadas, vem buscando fazer novas conexões com jovens escritores, para que a associação melhore suas potencialidades e reúna cada vez mais pessoas que se interessam pela arte da literatura.

Na segunda parte do programa, os convidados especiais são escritores da reconhecida Martins Livreiro, especializada em literatura gaúcha. A livraria é fruto do Sebo Martins Livreiro, fundado em 1954 por Manoel dos Santos Martins. E a editora Martins Livreiro é consequência da livraria. Neste ciclo, a Martins Livreiro busca espalhar o conhecimento do folclore gaúcho e da cultura regional. Entre os convidados, estava Arno Manfro (“Assim na Terra como no céu”), Moacyr Flores (“Modelo Político dos Farrapos”) e o dono atual da livraria, o escritor Luiz Alfredo (“Memórias Novas e Usadas”). Ao longo do programa, foi citada a importância do conhecimento e da integração dos escritores que acontece anualmente nas feiras do livro da capital. Para Luiz Alfredo, a feira é para que as pessoas tenham maior acesso ao livro físico, ao manuseio e ao olhar do mesmo.

Além dos representantes desses dois grupos, o Dr. Gilberto Schwartsmann, especialista em oncologia clínica, professor e escritor, também compareceu ao programa. O Dr. Gilberto apresentou o seu próximo livro “Meus Olhos”, que deve ser lançado na próxima quarta-feira (13). Esse livro, diferentemente dos outros do oncologista, não é sobre medicina. O livro se trata de sete contos sobre a história das suas raízes. São contos dos familiares de Schwartsmann e da chegada deles, que eram imigrantes, ao Brasil. O livro, de acordo com o doutor, é sobre a valorização das origens.

Sintonize na Rádio Liberdade AM 970 E FM 99,7 ou acompanhe ao vivo pelo site da rádio. Durante a programação da Feira do Livro, o radialista Evandro Leboutte vai estar no espaço com seu programa recebendo diversos escritores, até o dia 15 de novembro. O programa acontece das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira e traz o que há de melhor sendo comercializado na 65ª edição da Feira do Livro, além dos destaques da programação.