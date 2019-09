O Instituto Brasileiro de Olivicultura e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS promovem a 6ª edição da Feira do Azeite Novo, neste sábado (7), das 10h às 14h, em Porto Alegre. A feira, que acontece no primeiro sábado de cada mês, no pátio da Secretaria de Agricultura, reúne expositores de 12 marcas de azeite e acontece mesmo com chuva.

