76% das redações nota 1.000 do Enem foram escritas por mulheres

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgou nesta segunda-feira (21) que 76% das redações que tiraram nota máxima na prova foram escritas por mulheres. O órgão analisou o perfil dos 55 candidatos que conseguiram obter 1.000 pontos na avaliação.

Segundo o Inep, 42 redações nota 1.000 foram escritas por mulheres e 13 por homens. O órgão mostrou ainda que, proporcionalmente, os Estados com maior número de participantes com nota máxima foram Minas Gerais e Rio de Janeiro, ambos com 14.

O Instituto mostra que mulheres com 18 anos de idade compõem o perfil médio de notas 1.000. Entre todos os candidatos, uma menina de 15 anos, de Aracaju, foi a mais nova a obter pontuação máxima. A pessoa mais velha foi uma mulher de 31 anos, de Fortaleza.

Entre as regiões do País, o Sudeste é a que registrou mais notas máximas, foram 33. Em seguida, aparece a região nordeste, com 14 casos. A terceira região com mais notas 1.000 é o Centro Oeste, com cinco casos. Depois a região Norte, com dois candidatos. E, por último, a região Sul, com uma nota 1.000.

Resultados

Nesta segunda-feira, três dias após a liberação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, mais de 3 milhões de pessoas já tinham acessado a Página do Participante. Às 8h, quando se completaram 72 horas da divulgação das notas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) contabilizou 3.038.750 acessos. Os resultados individuais dos treineiros, como previsto em edital, serão liberados 60 dias após a divulgação regular, assim como a vista pedagógica da redação. As provas do Enem 2018 foram aplicadas em 4 e 11 de novembro. Dos 5,5 milhões de inscritos; 4,1 milhões compareceram aos dois dias de prova.

Os resultados do Enem 2018 poderão ser utilizados como mecanismo único, alternativo ou complementar de acesso à educação superior, desde que exista adesão por parte das instituições de educação superior (IES). A utilização dos resultados individuais para fins de seleção, classificação ou premiação não é de responsabilidade do Inep. Entretanto, para inscrição nos programas de acesso e financiamento da educação do Ministério da Educação – Sisu, Prouni e Fies – o participante deverá informar a mesma senha cadastrada para o Enem. Esse é mais um motivo para que todos os participantes tenham suas senhas do Enem “em dia”.

A recuperação de senha é feita na mesma Página do Participante onde são liberados os resultados. Ao clicar no botão “Esqueci minha senha”, o participante deverá confirmar o e-mail cadastrado no sistema para receber uma senha temporária. Quem esqueceu a senha e também não tem acesso ao e-mail cadastrado tem a opção de informar novos contatos para receber a senha temporária. O Inep disponibiliza um passo a passo para recuperação de senha e também um vídeo tutorial.

