76% dos brasileiros não planejam gastos com transporte, diz pesquisa

Uma pesquisa revelou que muitos brasileiros não planejam quanto vão gastar com o transporte: mais precisamente 76% da população. O levantamento foi divulgado em um evento em São Paulo, o Summit Mobilidade Urbana 2019.

A pesquisa mostrou que há uma grande diferença entre a percepção de quanto se gasta com o transporte e a realidade dos valores. Entre os donos de carros, chega a ser seis vezes maior o gasto na realidade, do que se pensa. O proprietário de automóvel declara gastar, em média, cerca de R$ 357 com o carro mensalmente, mas o custo real pode chegar a R$ 2.090,58 por mês. Nesse valor, considera-se também os valores de combustível, IPVA, seguro e manutenção de carro, entre outros.

Gastos

O gasto médio das despesas com transporte que foram declaradas pelos entrevistados na pesquisa chega a R$ 211, mas esse gasto varia quanto à classe social: na classe A, a média é de R$ 446 por mês, enquanto nas classes D e E chega a R$ 158.

Modalidade de transporte

O levantamento mostrou que os entrevistados usam, em média, três modalidades de transporte a cada semana, sendo a principal o percurso a pé (70% dos entrevistados declaram ser essa a sua principal modalidade de transporte), seguida pelo ônibus (46%) e o carro particular (43%).

Já o uso dos carros por aplicativos vem crescendo, atingindo 18% dos entrevistados, mesma quantidade de pessoas que dizem utilizar motos. Em seguida, aparecem as bicicletas e patinetes (16%), metrô, trem, BRT ou VLT (9%) e táxi (7%).

A pesquisa ainda mostrou que a Região Sul é a que mais utiliza carros no Brasil (66% do total dos entrevistados).

Deixe seu comentário: