Morro da Cruz é a primeira praça contemplada pelo plano de melhorias de Porto Alegre

A primeira revitalização dentro do plano de melhorias de parques e praças de Porto Alegre iniciou nesta quinta-feira (5). O contrato assinado nesta semana pela prefeitura prevê a manutenção de mais de 600 locais da capital, com investimento de R$ 24,8 milhões. O local contemplado para as primeiras melhorias foi o Morro da Cruz. A praça tem 759 metros quadrados e fica na Travessa 25 de Julho, na Vila São José, na parte alta do morro.

Atualmente, o local enfrenta problemas com falta de pavimentação, telas de proteção rasgadas e escadarias quebradas. A partir das obras, a praça deve receber consertos nestes problemas, além de uma quadra de esportes totalmente revitalizada, instalação de academia ao ar livre e ampliação do recanto infantil. Também serão colocados quatro novos bancos.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou os trabalhos nesta manhã e destacou o início de um novo tempo na capital. “Estamos realizando estas melhorias graças às reformas apoiadas pelos vereadores. Reorganizamos as despesas para destinar os recursos para quem mais precisa. Este é um grande passo para transformar a cidade”, destacou. “Aqui no Morro da Cruz este é o único local de lazer dos moradores, e que agora ficará mais bonito e confortável para todos”, crescentou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

No Morro da Cruz, o custo estimado é de R$ 100 mil e as obras devem levar 15 dias para ficarem prontas. Uma empresa terceirizada e fiscalizada pela prefeitura e população vai executar as melhorias.

Deixe seu comentário: