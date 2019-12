Notas Brasil Casal é baleado e diz que autores usavam gorros de Papai Noel

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Um casal de jovens foi baleado na madrugada desta quarta-feira (25) no Parque Santa Helena, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e as vítimas contaram à polícia que os atiradores usavam gorros de Papai Noel. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado (HFM) e o estado de saúde delas é estável.

