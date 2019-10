8ª Semana Literária do Grêmio Náutico União inicia nesta quarta-feira (30)

Em 2020 o escritor Dyonelio Machado completaria 125 anos. Para antecipar as comemorações, o patrono da 8ª Semana Literária do Grêmio Náutico União, o também escritor Felipe Daiello, programou uma série de eventos para recordar Dyonelio, entre eles, uma exposição montada com o apoio da Delfos, da AGE, do Instituto de Letras da PUC, do acervo dos familiares.

Tudo na sede do GNU, na rua João Obino, 300. A Semana vai também reeditar o livro Fada (esgotado) pelo poeta, pesquisador e professor, Camilo Matar Raabe. O evento inicia nesta quarta-feira (30) e encerra dia 18 de novembro.