A 17ª edição do Troféu SENAR/O SUL acontece no domingo (25) na Associação Leopoldina Juvenil

A Expointer é uma larga tradição do RS. Ao seu lado, o Troféu SENAR – O SUL, a cada ano conquista também expressiva representatividade no agronegócio, apontando os melhores do setor, personalidades e empresas que contribuíram decisivamente para expandir e desenvolver o segmento, que mais do que nunca fomenta resultados no cenário econômico nacional.

O Prêmio, que abre tradicionalmente o calendário social da Expointer, chega a sua 17ª edição e acontece neste domingo (25) nos salões da Associação Leopoldina Juvenil.

Cerca de mil convidados, entre autoridades e comunidade empresarial estão sendo esperados para celebrar a grande noite do agronegócio, quando serão conhecidos os nomes que contribuíram para alavancar desenvolvimento setorial.

A distinção é uma iniciativa da Rede Pampa e do Sistema Farsul, através de um de seus braços, o SENAR-RS. O Troféu, uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, representa a força do homem do campo que alimenta os povos.

