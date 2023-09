Expointer Banrisul alcança R$ 1,2 bilhão em negócios na feira e conquista novo recorde

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Resultado representa um crescimento de 52% em relação aos números do ano passado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação



Confirmando a expectativa de ampliar sua participação no agronegócio, o Banrisul alcançou um volume recorde de negócios na 46ª Expointer, atingindo R$ 1,264 bilhão. Esse valor representa crescimento de 52% em relação ao registrado no ano passado. Do total, R$ 663 milhões foram destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos, R$ 73 milhões para armazenagem e R$ 344 milhões para irrigação, correção de solo, sistemas de energias renováveis e desenvolvimento. Outras linhas somaram R$ 184 milhões.

De maneira similar aos eventos anteriores, tratores, colheitadeiras, pulverizadores e semeadeiras foram os itens mais procurados na edição que se encerra neste domingo (3). As principais linhas de crédito foram Moderfrota Pronamp, Renovagro, Moderfrota, Proirriga, PCA e Pronaf Máquinas.

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o resultado recorde desta edição foi alcançado graças à disponibilidade de recursos, aos esforços na melhoria do atendimento aos produtores e à modernização dos processos internos de contratação. “Continuaremos aprimorando a atenção ao setor, com foco na relação pessoal com o cliente, característica que sempre foi o diferencial do Banrisul, presente e atuante em todos os municípios do Estado”, destacou.

O resultado da 46ª Expointer vem ao encontro dos números anunciados para o Plano Safra Banrisul 2023/2024, lançado em julho e considerado o maior da história da instituição. A dotação no período para o crédito rural é de R$ 11 bilhões, representando aumento de 57% (ampliação de R$ 4 bilhões) em relação ao disponibilizado na safra anterior.

O Banrisul atuou, durante os nove dias da feira, em diversos pontos de atendimento, sendo o principal o Estande de Agronegócios instalado no Setor de Máquinas do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Equipes de gerentes especialistas em agronegócios atenderam aos produtores rurais oferecendo linhas de crédito e facilitando negócios, além de disponibilizarem atendimento pelo WhatsApp para informações, simulações e solicitações de financiamento.

