Agro Em mais um ano de recordes, 46ª Expointer movimenta R$ 7,9 bilhões em negócios

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 819 mil pessoas passaram pelos portões do Parque de Exposições Assis Brasil durante os nove dias de feira. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 26 de agosto até às 13h30 deste domingo (3), cerca de 819 mil pessoas passaram pelos portões do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O número ultrapassou o recorde do ano passado, quando a feira recebeu 772 mil visitantes. O anúncio foi realizado pelo secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS, Giovani Feltes, na coletiva de encerramento da 46ª Expointer.

A movimentação financeira também superou a de 2022 em 11,7%. Foram R$ 7,9 bilhões durante os nove dias de evento. Como já é tradicional, o setor de máquinas e implementos agrícolas liderou a comercialização, com R$ 7,3 bilhões – R$ 1 bilhão a mais do que na edição passada. Já a venda de animais gerou R$ 11,7 milhões; a agricultura familiar, com seus 373 expositores, obteve R$ 8,6 milhões; e o setor automobilístico chegou a R$ 471 milhões. O maior aumento percentual, de 47%, foi registrado no comércio interno no parque. Os estandes de alimentação e outros produtos contabilizaram R$ 55 milhões este ano.

Ao lado das entidades copromotoras do evento, Feltes destacou a expansão contínua da feira: “esses números demonstram o gigantismo da nossa Expointer, que a cada ano se supera e bate todos os recordes da edição anterior”. Além disso, o diretor vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, ressaltou a figura do produtor rural. “Mesmo com tantas crises, como a do setor leiteiro, o produtor segue trabalhando, prestigiando o parque e investindo em tecnologia. Temos que valorizar isso”, comentou o ex-secretário da Agricultura, responsável pela feira do ano passado.

Durante o evento, também foi divulgada a data da Expointer 2024, que vai ocorrer de 24 de agosto a 1º de setembro de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/em-mais-um-ano-de-recordes-46a-expointer-movimenta-r-79-bilhoes-em-negocios/

Em mais um ano de recordes, 46ª Expointer movimenta R$ 7,9 bilhões em negócios

2023-09-03