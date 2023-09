Brasil Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, é baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

O Ultraje a Rigor foi criado em 1980, mas Mingau (foto) entrou no grupo apenas em 1999, após a saída de Serginho Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O baixista Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na noite de sábado (2), no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro.

O músico, de 56 anos, estava com um amigo em uma caminhonete perto da Praça do Ovo quando foi alvo de vários disparos efetuados por criminosos.

Em depoimento à Polícia Civil, o amigo de Mingau disse que eles haviam sacado dinheiro em um caixa eletrônico e estavam indo fazer um lanche quando sofreram o ataque.

O homem contou que se abaixou para se proteger dos tiros, mas percebeu que Mingau, que estava dirigindo, caiu para o seu lado logo após os primeiros disparos. Em seguida, o veículo perdeu o controle e bateu no portão de uma casa.

Mingau foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. Porém, como a unidade de saúde não tinha um neurocirurgião para fazer a cirurgia de retirada da bala, ele foi transferido para São Paulo neste domingo. O estado de saúde do músico é considerado “delicado”, de acordo com o Hospital São Luiz do Itaim.

O delegado titular de Paraty, Marcello Russo, afirmou, na tarde deste domingo, que a área onde o baixista foi baleado é dominada pelo tráfico de drogas. “Ao ver esse carro entrando, uma picape escura, eles podem ter confundido e efetuado o disparo que acabou atingindo esse integrante da banda Ultraje a Rigor”, explicou Marcello. Um suspeito do crime foi preso neste domingo após uma denúncia anônima. Na casa onde ele estava, foram apreendidas grande quantidade de drogas, armas e munições. Banda O vocalista do Ultraje, Roger Moreira, foi o primeiro a se pronunciar sobre o caso, pelo Twitter. “Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião”, disse. Cerca de uma hora após o primeiro post, Roger afirmou que o músico estava sendo atendido. A banda foi criada em 1980, mas Mingau entrou no grupo apenas em 1999, após a saída de Serginho. Segundo informações disponibilizadas no site da banda, o baixista fez aniversário neste domingo.

