Rio Grande do Sul Saiba quais são as vacinas recomendadas aos gaúchos atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Há uma maior atenção para as doenças respiratórias Foto: Divulgação Há uma maior atenção para as doenças respiratórias. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Milhares de doses extras de vacinas foram enviadas ao Rio Grande do Sul pelo Ministério da Saúde nesta semana. A SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) divulgou uma nota técnica com orientações para a vacinação das vítimas das enchentes, assim como das equipes de resgate e profissionais da saúde.

Infectologistas apontaram quais são as vacinas mais indicadas para as vítimas da tragédia climática, assim como aos profissionais e voluntários que atuam na linha de frente da catástrofe. Há, neste período do ano, uma maior atenção para as doenças respiratórias que podem chegar junto ao tempo mais frio, assim como a atenção a crianças, gestantes e idosos.

“As enchentes predispõem um monte de doenças, como sarna, piolho, leptospirose, hepatites, tétano e doenças vindas de picadas de aranha. Além disso, as aglomerações nos alojamentos das pessoas que se encontram desabrigadas podem gerar a transmissão de condições respiratórias, como gripe, pneumonia e Covid-19”, explicou o médico Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações.

Os imunizantes recomendados para toda a população local, segundo a nota técnica divulgada pela entidade, são contra a Covid-19 e influenza, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite (A e B), tétano e raiva — a última somente em casos de acidentes com animais, como mordidas ou arranhadura.

Já vacinas recomendadas para equipes de resgate, profissionais da saúde e socorristas são: influenza, Covid-19, tétano, hepatite (A e B), febre tifoide e raiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/saiba-quais-sao-as-vacinas-recomendadas-aos-gauchos-atingidos-pelas-enchentes/

Saiba quais são as vacinas recomendadas aos gaúchos atingidos pelas enchentes

2024-05-15