Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Doações podem ser feitas por meio de Pix

O Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul), por meio do instituto cultural Arcosul, lançou uma campanha para arrecadar doações a esses profissionais que foram atingidos pelas enchentes.

“Os representantes comerciais são conhecidos por sua força, resiliência e capacidade de superar adversidades. É em momentos como este que nossa união e colaboração se tornam ainda mais importantes. Cada gesto de solidariedade, por menor que seja, pode fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam dificuldades e desafios decorrentes da intempérie. Encorajo a todos a se unirem em apoio e agradecemos antecipadamente a todos que puderem contribuir e estender a mão aos que precisam de ajuda. Juntos, somos mais fortes e podemos superar qualquer adversidade que se apresente em nosso caminho”, afirmou o Core-RS.

As doações podem ser feitas por meio da chave Pix (e-mail) sosrepresentantes@institutoculturalarcosul.com.br.

