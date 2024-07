Acontece Novo Conselho Diretor do Rotary Club de Porto Alegre – Bom Fim toma posse

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Danilo de Borba Fossa foi empossado como presidente na ocasião. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em reunião festiva, realizada em 3 de julho no restaurante Cozinha e Arte, em Porto Alegre, tomou posse o Conselho Diretor 2024/25 do Rotary Club de Porto Alegre – Bom Fim, composto pelo presidente Danilo de Borba Fossa; o vice-presidente Valter Carvalho Mendonça; o tesoureiro Luís Fernando Dalmas; a secretária Ilone Lisete Diesel Dreifus, e o diretor de protocolo Luiz Carlos Félix de Oliveira.

A cerimônia teve a presença de associados do clube; do governador assistente Francisco Mandatori Valle, representando o governador do Distrito 4680 ano 2024/25, Sidnei Conrad; do presidente da Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre (Furpa), Cláudio Bins; dos presidentes atual e eleito do RC Independência, Eduardo Virtuoso e Eliane Virtuoso; de rotarianos de outros clubes dos Distritos 4680 e 4670, e de familiares e amigos do Rotary Club de Porto Alegre – Bom Fim.

Foram empossadas pelo presidente as comissões de Administração e Desenvolvimento do Quadro Social, a Luiz Carlos Félix de Oliveira; de Fundação Rotária, a Luís Fernando Dalmas, de Instrução Rotária, a Joselita A. Ribeiro; de Projetos para a Juventude, a Vagner Mello Ribas, e de Imagem Pública, a Jane Alice Machado.

Em sua manifestação, o presidente eleito, Danilo de Borba Fossa, afirmou que neste ano rotário que se inicia e que tem “A magia do Rotary” como lema estabelecido pelo Rotary Internacional, os rotarianos trabalharão juntos, transformando vidas, cumprindo a prova quádrupla e “fazendo o bem sem olhar a quem”.

Sobre o Rotary Club Porto Alegre – Bom Fim

Fundado em 27 de abril de 1978, tendo como padrinho o Rotary Club Porto Alegre Independência, nos 46 anos de atuação contínua, o clube, cumprindo os princípios rotários, fomentou o companheirismo entre os associados e realizou importantes projetos sociais em prol da comunidade e da humanidade, sob o lema “Mais se beneficia quem melhor serve”.

