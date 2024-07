Porto Alegre Desembarque de passageiros é modificado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Mudanças abrangem logística de saída após o transporte terrestre entre o terminal e a Base de Canoas. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA)

A concessionária Fraport Brasil reorganizou no Aeroporto Internacional Salgado Filho a logística de chegada dos passageiros transportados por via terrestre até o terminal de Porto Alegre após o desembarque na Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana), utilizada emergencialmente para pousos e decolagens de voos comerciais na capital gaúcha. São mudanças basicamente relacionadas ao fluxo de saída do prédio localizado na Zona Norte da cidade.

Desde essa quinta-feira (25), os ônibus responsáveis pelo translado entre os dois locais estão parando na via elevada (piso 2) do Salgado Filho, em frente à porta 8. O passageiro é direcionado ao terminal, onde recebe atendimento por empresas de turismo e retira sua bagagem. Em seguida, deixa o prédio na Zona Norte da cidade pela porta 6, próximo ao ponto de táxi.

Já quem utiliza transporte por aplicativo, vans de locadoras ou ônibus de turismo deve se dirigir ao piso 1, utilizando os elevadores do edifício-garagem redondo. A parada dos veículos por aplicativo continua em frente à porta 2, enquanto locadoras e agências de turismo contam com a saída do edifício-garagem. O serviço “transfer prime”, por sua vez, permanece no piso 1, em frente à porta 3.

“O objetivo da mudança é oferecer maior comodidade aos passageiros, que ao desembarcarem no terminal podem usufruir de toda a infraestrutura do aeroporto, incluindo lojas, banheiros e estabelecimentos de alimentação, por exemplo”, ressalta o diretor de Operações da empresa alemã no Brasil, Fabrício Cardoso.

No dia 15 de julho, os passageiros voltaram a ser recebidos no terminal da Zona Norte de Porto Alegre para procedimentos de check-in, despacho de bagagem, embarques e desembarques. O deslocamento dos viajantes entre o terminal e a Base Aérea de Canoas tem sido feito a bordo de ônibus especiais.

Situação do Salgado Filho

Suspensos desde maio por causa das enchentes que atingiram severamente a pista e demais instalações, os pousos e decolagens no Salgado Filho devem ser retomados de forma parcial em outubro. Serão 50 voos diários (350 por semana) entre as 10h e 22h. Já a normalização total das operações está prevista para dezembro.

A concessionária Fraport Brasil encaminhou ao governo federal, neste mês, um estudo sobre a situação e cenários prováveis de retomada. Um dos trechos do documento ressalta: “O diagnóstico foi realizado a partir de um conjunto de testes sobre a integridade da estrutura, que permaneceu submersa por 23 dias, fato inédito na aviação mundial”.

Ainda de acordo com a subsidiária brasileira de empresa alemã, é necessária a reconstrução parcial da pista. Isso porque na parte antiga da estrutura, com 2 mil metros, a placa-base de concreto foi preservada mas as camadas superiores – até o pavimento – foram comprometidas. Cerca de 45 centímetros de asfalto terão que ser retirados.

A parte nova da pista (inaugurada em 2022) ficou submersa ao longo de uma extensão de 500 metros, mas com menor impacto. Será necessária a retirada e recuperação de 15 centímetros de camada de asfalto no trecho. As cabeceiras e as faixas laterais da pista, por sua vez, foram preservadas.

O sistema de iluminação (lateral e central) já está recuperado e em condições para pouso visual, assim que forem recuperadas as subestações de energia, também comprometidas pela enchente. Peças e componentes para viabilizar a recuperação e reutilização das subestações, por sua vez, passam por processo de substituição desde o início deste mês. Para uma operação parcial de pousos e decolagens, é necessária a liberação de 1.700 metros da pista.

O custo total de recuperação da infraestrutura é estimado em R$ 700 milhões. “Continuaremos atuando para acelerar o processo, enquanto também mantemos diálogo aberto com o governo federal para que o contrato de concessão seja reequilibrado e possibilite a conclusão das obras”, ressaltou a empresa no site portoalegre-airport.com.br.

(Marcello Campos)

