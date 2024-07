Mundo Jennifer Aniston rebate vice de Donald Trump que criticou “mulheres solteiras e sem filhos”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Atriz disse orar para que a filha do político "tenha a sorte de ter os próprios filhos algum dia". (Foto: Reprodução)

A atriz Jennifer Aniston criticou o candidato a vice-presidente do republicano Donald Trump, J.D. Vance, após ele ter chamado os democratas de “um grupo de mulheres solteiras e sem filhos com vidas miseráveis”. Jennifer, de 55 anos, publicou o trecho de uma entrevista de 2021 com Vance – amplamente compartilhada desde sua seleção como companheiro de chapa do ex-presidente – e lamentou a fala do político.

“Eu realmente não consigo acreditar que isso venha de um possível vice-presidente dos Estados Unidos”, escreveu ela nos stories do Instagram. “Tudo o que posso dizer é… Sr. Vance, oro para que sua filha tenha a sorte de ter os próprios filhos um dia. Espero que ela não precise recorrer à fertilização in vitro (FIV) como segunda opção. Porque você também está tentando tirar isso dela”, continuou. Vance tem uma filha de 2 anos e dois filhos.

A estrela de “Friends” e de “The Morning Show” já falou abertamente sobre suas dificuldades para engravidar. Em 2022, Jennifer disse à revista Allure que gostaria que alguém tivesse dito a ela para congelar seus óvulos. Ela revelou que o “caminho da maternidade” foi desafiador, já que ela passou por “anos e anos de especulação” ao mesmo tempo em que tentava a FIV e outros métodos.

No mês passado, publicou a BBC, Vance votou para bloquear a legislação proposta pelos democratas para garantir acesso à FIV em todo o país. No vídeo compartilhado por Aniston, ele criticava a vice-presidente Kamala Harris por não ter filhos biológicos (Kamala é madrasta dos dois filhos de seu marido, Doug Emhoff).

Vance disse a um ex-apresentador da rede conservadora Fox News que os EUA eram governados por “um grupo de mulheres solteiras e sem filhos que são infelizes com suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram, e então querem tornar o resto do país infeliz também”. Como exemplo, ele mencionou, além de Kamala Harris, o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez.

“Todo o futuro dos democratas é controlado por pessoas sem filhos. Como faz sentido que tenhamos entregue nosso país a pessoas que realmente não têm um interesse direto nele?”, diz J.D. Vance no vídeo.

Na quarta (24), Buttigieg também comentou a fala do republicano. À CNN, ele mencionou o processo de adoção de gêmeos com seu marido e disse que “a coisa realmente triste é que ele disse isso depois que Chasten e eu tivemos um retrocesso bastante devastador em nossa jornada de adoção”. Ele mencionou que não tinha como Vance saber, mas que “talvez seja por isso que você não deveria falar sobre os filhos dos outros”.

Nas redes sociais, fãs da cantora Taylor Swift, que não tem filhos e tem três gatos, também reagiram. “É ousado, para alguém que busca votos, focar em ‘mulheres solteiras e sem filhos com gatos’ quando a líder das Mulheres Sem Filhos e Gatos é Taylor Swift”, publicou a escritora britânica Caitlin Moran no X.

Jennifer Aniston rebate vice de Donald Trump que criticou "mulheres solteiras e sem filhos"

2024-07-25