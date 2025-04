Brasil Sobe o teto do benefício do INSS: saiba qual o valor

Para os segurados que recebem acima do salário mínimo, os benefícios foram reajustados em 4,77%. Foto: Agência Brasil

O teto dos benefícios previdenciários do INSS foi reajustado para R$ 8.157,41 em 2025, um aumento em relação ao valor anterior de R$ 7.786,02. O percentual de reajuste, de 4,77%, foi definido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Esse novo teto representa o valor máximo pago pelo INSS em benefícios como aposentadorias e pensões. Além disso, as alíquotas de contribuição também sofreram ajustes para 2025, variando de 7,5% a 14%, conforme a faixa salarial do contribuinte.

Para os segurados que recebem acima do salário mínimo, os benefícios foram reajustados em 4,77%. Os pagamentos com os novos valores começaram a ser efetuados a partir de 3 de fevereiro de 2025.

13º salário

A equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva deve antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2025, informou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. A decisão final, entretanto, ainda não foi tomada pela área econômica – que deve se debruçar sobre o tema nos próximos dias.

De acordo com Ceron, do Tesouro Nacional, ainda há dúvidas sobre qual período será pago o décimo terceiro de aposentados e pensionistas neste ano.

Há uma dúvida, segundo ele, se os valores serão pagos em maio e junho, como aconteceu em 2023, ou em abril e maio, como foi feito no ano passado. “Ele [pagamento] deve ficar entre uma dessas duas janelas”, declarou.

Pelo cronograma tradicional, os valores são depositados somente no segundo semestre.

Se formalizada, a antecipação do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas precisa de um ato legal, um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Terão direito ao abono pessoas que, em 2025, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social. O governo não informou quantas pessoas podem ser beneficiadas.

O 13º salário, um dos benefícios mais aguardados por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), terá um valor reajustado em 2025. Além disso, nos últimos anos, o pagamento foi adiantado para aposentados e pensionistas, uma estratégia adotada pelo governo federal desde 2020 com o objetivo de estimular a economia.

