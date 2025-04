Grêmio Grêmio faz 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño em estreia na Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Na próxima terça (8), o Tricolor recebe o Club Atlético Grau, do Peru, na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em sua estreia na edição deste ano da Copa Sul-Americana, o Grêmio venceu na noite dessa terça-feira (2) o Sportivo Luqueño por 2 a 1. Com a vitória, o time comandado por Gustavo Quinteros lidera o grupo D, com 3 pontos. Arezo e Braithwaite marcaram os gols gremistas e Santander anotou para os anfitriões.

O próximo compromisso pela competição será contra o Club Atlético Grau, do Peru, no dia 8 de abril, na Arena. Antes, no sábado (5), o Tricolor gaúcho enfrenta o Ceará fora de casa pelo Brasileirão.

Jogo

Aos três minutos, o Sportivo Luqueño quase abriu o placar com uma jogada rápida. Após uma cobrança de falta do campo de defesa, Marcelo Pérez recebeu o lançamento, dominou e finalizou forte, estufando as redes de Tiago Volpi. No entanto, o gol foi anulado pelo assistente de arbitragem, que marcou impedimento do atacante, que estava em posição irregular no momento do passe.

Aos 12, o Grêmio teve sua primeira chance de marcar. Cristaldo foi derrubado na área ao tentar finalizar, e o árbitro, após revisão do VAR, assinalou pênalti. Diego Arezo foi preciso na cobrança, colocando o time gaúcho em vantagem no marcador.

Entretanto, a vantagem tricolor durou pouco. Aos 29, o Sportivo Luqueño empatou em uma falha defensiva do Grêmio. Santander recebeu passe na área, livre de marcação, e deslocou Volpi para igualar o jogo. Após o gol, a partida perdeu ritmo e seguiu sem grandes emoções até o intervalo.

No segundo tempo, o Sportivo Luqueño tentou reagir e criou uma boa oportunidade aos 5 minutos, quando Marcelo Pérez chutou para fora, rente à trave. A partida permaneceu sem muitas alternativas até os 25 minutos, quando o Grêmio retomou a liderança. Cristian Olivera cruzou na medida para Martin Braithwaite, que, com um cabeceio preciso, colocou os visitantes novamente à frente.

O time paraguaio respondeu rapidamente e chegou a empatar com Walter González, mas o árbitro, após consultar o VAR, anulou o gol por falta de ataque em João Pedro, no momento do cruzamento.

Nos minutos finais, o Sportivo Luqueño se lançou ao ataque e quase igualou com Lautaro Comas, que acertou o poste com um chute perigoso. Apesar da pressão final, o Grêmio conseguiu manter a vantagem e venceu por 2 a 1.

Ficha técnica

— Sportivo Luqueño: Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Villalba, Iván Torres, Ángel Benítez, Darío Ríos (Walter Rodríguez), Julio Baéz (Comas), Santander (Walter González), Marcelo Pérez (Ayala) e Elvio Vera (Hauché). Técnico: Gustavo Morínigo.

— Grêmio: Tiago Volpi, João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Dodi (Edenílson), Villasanti, Cristaldo (Camilo), Pavón (Cristian Olivera), Arezo (Braithwaite) e Amuzu (Aravena). Técnico: Gustavo Quinteros.

— Arbitragem: Francisco Gilabert (Chile), auxiliado por Alan Saldoval (Chile) e Carlos Poblete (Chile). Quarto árbitro: Alejandro Velazquez (Venezuela); VAR: Juan Soto (Venezuela).

