Política Nos Estados Unidos, mulher de Eduardo Bolsonaro distribui cartões a vizinhos

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Em suas redes sociais, Heloísa relatou que preparou pães de queijo e que a família visitou pessoalmente as casas dos vizinhos para entregar os cartões. Foto: Reprodução Em suas redes sociais, Heloísa relatou que preparou pães de queijo e que a família visitou pessoalmente as casas dos vizinhos para entregar os cartões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ter se licenciado de seu mandato no Brasil e se mudado temporariamente para os Estados Unidos, sua esposa, Heloísa Bolsonaro, tem se dedicado à adaptação da família ao novo país. Ela já distribuiu cartões de apresentação aos novos vizinhos.

A mensagem impressa nos cartões incluía uma imagem do casal com seus dois filhos, Geórgia, de quatro anos, e Jair Henrique, de um, acompanhada da frase: “Olá, nós somos seus novos vizinhos”. Em suas redes sociais, Heloísa relatou que preparou pães de queijo e que a família visitou pessoalmente as casas dos vizinhos para entregar os cartões.

“Isso de ser apenas uma família comum, que ninguém conhece, é muito gostoso”, escreveu Heloísa. Ela também contou que foram bem recebidos e ganharam mimos de boas-vindas da vizinhança.

Nos últimos dias, Heloísa tem compartilhado detalhes sobre a mudança para os Estados Unidos. Segundo ela, tudo foi “planejado por Deus”. A viagem teria sido inicialmente organizada para coincidir com o feriado de carnaval, decidida na própria semana da partida.

A família chegou aos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro, data em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu um prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestasse sobre um pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro.

Heloísa relatou que a viagem ocorreu às pressas e que deixaram para trás documentos, brinquedos, alimentos na geladeira e até a cadela de estimação, Beretta. “Quando recebemos a notícia envolvendo a apreensão do passaporte, senti uma paz imediata. Na hora, eu entendi: Deus nos colocou aqui”, afirmou.

Apesar do pedido de apreensão do passaporte, Eduardo Bolsonaro não corre risco de perder o documento, já que Alexandre de Moraes negou a solicitação. O deputado também não responde a investigações, mas tem mantido um discurso de perseguição política. Heloísa, por sua vez, declarou que poderia retornar ao Brasil, mas que não pretende correr riscos.

“Eu não tenho nenhum impedimento para voltar ao Brasil. Mas por que eu faria isso? Para buscar uma mala com alguns pertences? Eu não vou arriscar ser feita de ‘isca’ quando sabemos muito bem que o mal do Alexandre de Moraes não tem limites. Um psicopata que não tem compaixão, que separa pais e mães de filhos. Um psicopata que não sabe o que é amor”, escreveu.

(AG)

