Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Trump afirmou que os EUA são tratados de forma injusta no comércio mundial há mais de 50 anos. Foto: WH/Divulgação Trump afirmou que os EUA são tratados de forma injusta no comércio mundial há mais de 50 anos. (Foto: WH/Divulgação) Foto: WH/Divulgação

Após semanas propagando o “Dia da Libertação”, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2) as chamadas tarifas recíprocas para todos os países. O anúncio, na Casa Branca, gera apreensão global e alimenta a expectativa de uma iminente guerra comercial de grandes proporções.

Para Trump, a implementação das tarifas é uma forma de recuperar a importância da indústria americana, criar novos empregos e reduzir o déficit comercial do país, de quase US$ 1 trilhão (R$ 5,7 trilhões) em 2024. Além disso, diz ele, a medida vai corrigir anos de comércio “injusto” em que os outros países têm roubado os Estados Unidos.

No mundo, a implementação das tarifas pode representar uma redução no crescimento global e até recessão em alguns países, a exemplo de México e Canadá, que são altamente dependentes do comércio americano. Para o Brasil, alguns produtos devem sofrer mais que outros. Trump já tinha anunciado no mês passado uma tarifa de 25% sobre todo aço e o alumínio que entra nos Estados Unidos, e isso tende a ter reflexo nas exportações brasileiras.

Durante o anúncio das tarifas recíprocas sobre importações aos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, justificou a imposição de sobretaxas − em especial ao México e ao Canadá − afirmando que “não podemos pagar os déficits” de ambos os países.

Anteriormente, Trump já havia dito que as tarifas cobradas pelos vizinhos americanos a produtos importados dos EUA ajudavam as nações a pagar suas dívidas internas. “Os países tiraram muita riqueza dos Estados Unidos”, pontuou o republicano.

“Hoje estamos priorizando os trabalhadores e colocando os EUA em primeiro lugar. Os outros países podem nos tratar mal. Vamos calcular o total (desse tratamento) nas tarifas”, declarou. O presidente dos EUA ainda criticou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), afirmando que o país “perdeu muito dinheiro” com o acordo. Ele voltou a repetir o discurso de sua campanha eleitoral e afirmou que o Nafta foi um dos responsáveis pela perda de quase 4 milhões de empregos nos Estados Unidos.

