Últimas Baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, tem evolução no quadro de saúde após cranioplastia

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mingau foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), em setembro de 2023. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista do grupo de rock Ultraje a Rigor, tem apresentado uma boa evolução clínica após passar pelo procedimento de cranioplastia. O artista, de 56 anos, segue internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, com o quadro estável.

“O Hospital São Luiz- unidade Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Oliveira Amaral (Mingau) segue internado, com quadro estável e boa evolução clínica após realização do procedimento de cranioplastia”, informa nota do Hospital São Luiz, da rede D’or, onde o artista está internado.

No último dia 13, ele passou por uma nova cirurgia em São Paulo. Segundo a filha, o procedimento no crânio foi bem-sucedido. Foi feita uma cranioplastia, um procedimento que fez a reparação de parte do crânio com uma prótese sob medida.

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), em setembro de 2023, e ficou mais de quatro meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz – Unidade Itaim Bibi, em São Paulo, até ter alta no começo deste ano.

O artista foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. De acordo com a equipe médica, o projétil atravessou o crânio, atingindo a parte do cérebro responsável pela fala e condições motoras.

Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, na Costa Verde do Rio, no dia 2 de setembro, à noite. Ele teve o carro alvejado por criminosos quando passava pelo bairro Ilha das Cobras. A Polícia Civil continua a busca por um dos cinco suspeitos de terem participado da tentativa de homicídio.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcello Russo, da 167ª DP (Paraty), mandados de prisão temporária foram expedidos, e estão sendo realizadas buscas para prender os foragidos. Dos cinco suspeitos, a polícia já prendeu quatro, entre eles Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos; Ray Limeira Belchior, 19 anos; Lorran Nascimento Moraes, de 21 anos; e João Vitor da Silva, vulgo Relíquia. Hiago Lourenço da Silva, de 22 anos, segue foragido.

As investigações apontam que Mingau teria entrado na comunidade Ilha das Cobras com uma picape escura, passando com “certa velocidade” em cima de um quebra-molas, na Praça do Ovo, um “conhecido ponto de venda de drogas dominado pelo Comando Vermelho”. O crime ocorreu na véspera do aniversário do músico, que completou 56 anos.

A ação teria levantando a suspeita de traficantes que dominam a região. De acordo com a polícia, o carro era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação de quem estava dirigindo.

Em depoimento, um amigo do músico afirmou à polícia que eles teriam sacado R$ 300, indo ao local — que fica a cerca de 300 metros de uma base da Polícia Militar — para fazer um lanche. Após ser ferido, ele foi levado de ambulância ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty.

O baixista está no Ultraje a Rigor desde 1999. Sua entrada no grupo se deu 19 anos após a criação da banda, em 1980.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas

https://www.osul.com.br/mingau-do-ultraje-a-rigor-tem-evolucao-no-quadro-de-saude-apos-cranioplastia/

Baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, tem evolução no quadro de saúde após cranioplastia

2024-07-25