Esporte Lamine Yamal, do Barcelona, é denunciado após a sua festa de 18 anos

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Associação afirma que Lamine Yamal contratou pessoas com nanismo como parte do entretenimento da festa Foto: Divulgação/Redes Sociais Denúncia contra o Lamine Yamal é aceita pelo governo. (Foto: Divulgação/Redes Sociais) Foto: Divulgação/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jovem craque do Barcelona, Lamine Yamal, enfrenta uma séria polêmica após a celebração de seu aniversário de 18 anos. A festa, realizada em um iate de luxo com a presença de diversas celebridades internacionais, está no centro de uma denúncia formal de discriminação apresentada pela ADEE (Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo).

A ADEE afirma que Yamal contratou pessoas com nanismo como parte do entretenimento da festa, o que, segundo a entidade, fere a legislação espanhola de proteção à dignidade das pessoas com deficiência.

A associação classificou o episódio como ofensivo e eticamente condenável, “A ADEE condena e denuncia publicamente a contratação de pessoas com nanismo como parte do entretenimento da recente festa de 18 anos de Lamine Yamal. A Associação anuncia que tomará ações legais e sociais para salvaguardar a dignidade destas pessoas, considerando que estes fatos ferem a legislação e também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que pretende ser igualitária e respeitosa,” diz a nota oficial.

De acordo com o jornal espanhol As, o Ministério dos Direitos Sociais da Espanha acatou a solicitação da ADEE nesta segunda-feira (14). O caso será encaminhado ao Governo, à Defensoria do Povo e ao Gabinete de Crimes de Ódio, com base na possível violação da Lei de Deficiência.

Jesús Martín, diretor-geral de deficiência, afirmou que a contratação de pessoas com nanismo como entretenimento configura infração ao artigo que proíbe atividades discriminatórias. Se considerada grave, a sanção pode ultrapassar os 6 milhões de reais, embora a legislação não preveja multa direta.

A festa de Lamine Yamal aconteceu entre os dias 12 e 13, com a presença de nomes como Lewis Hamilton, Nicki Nicole, Lola Índigo e Quevedo. O evento, que deveria marcar a chegada à maioridade do astro catalão, agora está cercado por críticas e investigações.

O caso será avaliado pelos órgãos competentes, e novas manifestações da ADEE e autoridades devem ocorrer nos próximos dias. O Barcelona, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/lamine-yamal-do-barcelona-e-denunciado-apos-a-sua-festa-de-18-anos/

Lamine Yamal, do Barcelona, é denunciado após a sua festa de 18 anos

2025-07-14