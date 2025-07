Rio Grande do Sul Mulher grava “chá revelação de traição” e expõe o marido no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Natália Knak, que está grávida, preparou o momento para mostrar infidelidade do companheiro Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher, identificada como Nátalia Knak, viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo em que expõe traições do marido em “chá revelação”. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul e a publicação foi feita no domingo (13).

Em uma reunião de família, a mulher decidiu que faria a “surpresa” em frente aos familiares do companheiro, que segundo ela, já sabiam dos adultérios. No começo do vídeo, Natália pede para o companheiro ficar de costas.

Em seguida, com a família entusiasmada para o anúncio, ela coloca duas toalhas de bebê sobre os ombros do homem. Porém, o que seria um tradicional chá revelação virou uma sessão de exposição do marido.

No vídeo, Natália diz que o companheiro tem um filho com uma amante, que ela chama de “mulher da zona”. De acordo com ela, os dois já se relacionavam há um ano. Em determinado momento, ela ainda comenta: “Eu espero que agora, na frente de todo mundo, você fale a verdade, e não a historinha que você me inventou”.

Ao longo do desabafo, Natália ainda mostrou prints de conversas entre o homem e a amante. Além disso, disse que a própria sogra falava mal dela e a teria chamado de “feia e bagunceira”. O companheiro foi questionado mais de uma vez se iria ou não se posicionar, mas seguiu sem reação.

Repercussão e posicionamento

Após a repercussão do caso, Natália voltou as redes para se posicionar sobre o caso e explicar o porquê tornou pública todas as traições. Em texto, ela diz que não tinha a intenção de “se aparecer”.

Ela também diz que a família do homem já sabia de tudo e que não há possibilidade do relacionamento voltar. Natália relatou nas redes que tem um filho com o homem e que ele “tirava dinheiro de casa para sustentar a outra família.

2025-07-14