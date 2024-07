Acontece Boulevard promove atividades infantis gratuitas no período de férias escolares

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Programação terá atividades musicais, contação de histórias, caça ao tesouro e camarim. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A rede Boulevard irá oferecer uma série de atividades infantis gratuitas no período das férias escolares de inverno. No Boulevard Assis Brasil, a programação acontece em parceria com a Cia Lúdica, a escola de inglês Ludic Lindóia e a Pop up Livros. Já no Boulevard Laçador as atividades acontecem com o apoio da Cia Lúdica, da pizzaria Porto Cara de Mau e da plataforma Elefante Letrado.

A agenda vai do dia 24 ao dia 28 de julho e inclui atividades musicais, brincadeira de detetive, caça ao tesouro, camarim e contação de histórias.

Boulevard Assis Brasil

No Boulevard Assis Brasil, a Cia Lúdica e a escola de inglês Ludic Lindóia irão comandar uma programação temática, na qual as crianças se tornarão verdadeiros detetives e poderão se divertir confeccionando lupas e resolvendo enigmas, códigos e desafios. As atividades acontecem nos dias 24, 25 e 26, das 14h às 17h.

No dia 27, das 14h às 15h, no espaço kids, haverá uma sessão de contação de histórias organizada pela Pop Up Livros. Na ocasião, a autora e pedagoga Adriana Scherner irá apresentar o seu novo livro Minhoca Cambalhota.

Boulevard Laçador

No dia 24, das 14h às 15h30, a Cia Lúdica estará no jardim do Boulevard Laçador realizando brincadeiras e atividades musicais. Já nos dias 25 e 26, das 15h às 16h, acontece uma caça ao tesouro com piratas e sereias da pizzaria Porto Cara de Mau. A partir das 17h, as crianças poderão se divertir em um camarim com os personagens, mediante retirada de fichas.

Nos dias 27 e 28 de julho, das 14h às 17h, as atividades serão realizadas através da plataforma digital Elefante Letrado, um ambiente de aprendizagem para as escolas que apoia o desenvolvimento da leitura dos alunos da educação infantil ao ensino médio. Ao longo da tarde, o mascote da iniciativa, Sr. Elefante, fará contações de histórias para as crianças.

Todas as atividades da programação são recomendadas para crianças dos 3 aos 12 anos de idade mediante a presença de um responsável.

