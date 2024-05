Rio Grande do Sul Ministério Público do Trabalho recebe mais de 60 denúncias de irregularidades trabalhistas em meio às enchentes no RS

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A maioria das denúncias concentra-se em Porto Alegre Foto: Divulgação A maioria das denúncias (83%) concentra-se em Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MPT-RS (Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul) já recebeu mais de 60 denúncias de irregularidades trabalhistas em meio às enchentes que assolam o Estado.

A maior parte é contra empresas que determinaram o comparecimento obrigatório ou a permanência de empregados em áreas inundadas ou sob risco de alagamentos.

A maioria das denúncias (83%) concentra-se em Porto Alegre, de acordo com dados divulgados na terça-feira (14).

Nesta semana, o MPT-RS se reuniu com as principais entidades representantes de empregados e empregadores do RS para discutir medidas trabalhistas alternativas no cenário de calamidade pública no Estado. A reunião teve como objetivo apresentar as recomendações expedidas pelo órgão na última semana. O MPT-RS orienta os empregadores a priorizar, para redução dos impactos trabalhistas advindos das enchentes, medidas que garantam a manutenção da renda e do salário dos trabalhadores.

Também foi reforçada a importância do diálogo social prévio entre as entidades sindicais para buscarem medidas adequadas à proteção do trabalho diante da calamidade pública vivenciada, observadas as particularidades de cada setor econômico e região.

O órgão também entregou recomendação à Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) solicitando que todos os municípios emitam gratuitamente atestado comprobatório da situação de exposição direta a alagamentos, documento necessário para comprovar que o trabalhador foi atingido pelas enchentes e não pode comparecer ao trabalho.

Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas no site do MPT-RS ou pelo link bit.ly/mpt_denuncie.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ministerio-publico-do-trabalho-recebe-mais-de-60-denuncias-de-irregularidades-trabalhistas-em-meio-as-enchentes-no-rs/

Ministério Público do Trabalho recebe mais de 60 denúncias de irregularidades trabalhistas em meio às enchentes no RS

2024-05-15