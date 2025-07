Rio Grande do Sul Receita da Sorte vai distribuir mais de R$ 790 mil em prêmios durante o mês de julho no RS

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Ao todo, serão 15.531 premiações instantâneas para os consumidores que solicitarem o CPF na nota Foto: Arquivo Sefaz Ao todo, serão 15.531 premiações instantâneas para consumidores que solicitarem CPF na nota (Foto: Arquivo Sefaz) Foto: Arquivo Sefaz

O mês de julho chegou com uma nova rodada de prêmios para quem participa do Receita da Sorte, modalidade do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha). Até o dia 31, serão entregues 15.531 prêmios instantâneos, somando R$ 790.500 em valores repassados diretamente aos consumidores gaúchos.

A cada dia, 501 participantes serão contemplados: 500 com prêmios de R$ 50 e um com R$ 500. Os resultados são instantâneos, por meio do aplicativo do NFG, e a participação é simples: basta estar cadastrado no programa, pedir a inclusão do CPF em estabelecimentos que emitem a NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e acessar o app no mesmo dia para validar a nota.

O consumidor pode clicar na nota fiscal disponível na carteira digital, dentro da aba Receita da Sorte, ou escanear o QR Code da nota para concorrer. O resultado aparece imediatamente na tela do celular em caso de premiação. Não se esqueça de manter as notificações do aplicativo ativadas para acompanhar as novidades e novas notas cadastradas.

Além de premiar os cidadãos, a ação incentiva o hábito de solicitar o CPF na nota, fortalece o vínculo com o comércio local e contribui para o combate à sonegação, promovendo justiça e igualdade fiscal de forma acessível e prática.

Outra vantagem de participar do programa é que, ao pedir o CPF, o consumidor também participa dos sorteios mensais do NFG, realizado sempre após a última quarta-feira do mês, e ainda ajuda entidades sociais de diversas áreas. Além disso, esses documentos fiscais também contam para o desconto do Bom Cidadão no IPVA.

Com mais de R$ 790 mil em premiações e milhares de chances de ganhar, o Receita da Sorte transforma compras do dia a dia em oportunidades reais de benefício direto à população.

