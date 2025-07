Rio Grande do Sul Estado garante isenção de 100% da etapa Safrinha para agricultores familiares do Programa Troca-Troca de Sementes 24/25

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Medida beneficia 3,3 mil agricultores e representa investimento de aproximadamente R$ 2,2 milhões Foto: FecoAgro/Divulgação Safrinha soja. (Foto: FecoAgro/Divulgação) Foto: FecoAgro/Divulgação

O governo do Estado anunciou, na segunda-feira (30), isenção de 100% do pagamento da etapa Safrinha do Programa Troca-Troca de Sementes 2024/2025. A medida, publicada no Diário Oficial por meio da Resolução Feaper 009/2025, representa um incentivo direto aos agricultores familiares que vêm enfrentando prejuízos em decorrência das fortes chuvas e da estiagem prolongada no Rio Grande do Sul.

Com a nova resolução, o subsídio do programa passa de 28% para 100% sobre o valor das sementes de milho e sorgo fornecidas aos produtores para o cultivo da safrinha. A isenção se aplica a todas as sementes, com exceção do valor referente à tecnologia transgênica – que já foi quitado pelos agricultores em dezembro de 2024 e não é objeto de reembolso.

A ação beneficia 3,3 mil agricultores familiares em 151 municípios. O investimento do Estado para garantir a isenção chega a aproximadamente R$ 2,2 milhões. Os recursos serão custeados pelo Feaper (Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais).

“Nos últimos anos, os agricultores vêm sofrendo com os efeitos das estiagens e, mais recentemente, com as chuvas excessivas. A isenção é um benefício concreto para aliviar o impacto financeiro das famílias do campo e garantir condições para seguirem produzindo”, destaca o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

2025-07-01