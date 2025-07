Brasil Força Aérea Brasileira vai transportar o corpo de Juliana Marins de São Paulo para o Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Juliana Marins, de 26 anos, morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado Foto: Reprodução Juliana Marins, de 26 anos, morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado Foto: Reprodução

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que vai realizar nesta terça-feira (1º) o translado do corpo da niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para a Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

De acordo com o comunicado, o pouso do avião que transportará a urna funerária de Juliana Marins está previsto para as 18h30min na capital fluminense.

Autópsia

Uma nova autópsia no corpo de Juliana Marins a pedido da família da publicitária, poderá definir se as autoridades brasileiras pedirão uma apuração internacional sobre as circunstâncias da morte no Monte Rinjani, na Indonésia. A informação é da defensora regional dos Direitos Humanos da DPU (Defensoria Pública da União) Taísa Bittencourt.

A DPU pediu nesta segunda-feira (30) que a Polícia Federal apure se houve crime de omissão no abandono de Juliana por parte das autoridades indonésias. Se isso for confirmado, o caso pode ser levado a instâncias internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington.

“A gente aguarda o laudo [feito pelas autoridades indonésias] e após a chegada dele vamos definir quais serão os desdobramentos. Essa 2ª autópsia é uma vontade da família da Juliana. Mas eles ainda não apontaram o que querem seguir. Vamos apoiar a família de acordo com o resultado do laudo e no que eles decidirem”, contou Taíssa.

A decisão de refazer a autópsia foi confirmada nesta segunda-feira pelo governo federal. A AGU (Advocacia-Geral da União) informou que vai cumprir voluntariamente o pedido da família. O órgão solicitou à Justiça Federal a realização de uma audiência urgente com a DPU e o governo do RJ para definir a forma mais adequada para o novo procedimento.

“É fundamental [que seja feita uma nova análise no corpo] para esclarecer as causas da morte. É uma forma de assegurar à família uma avaliação dentro do ordenamento brasileiro”. A família solicitou uma nova autópsia com o objetivo de confirmar o horário da morte e investigar se houve omissão no socorro prestado pelas autoridades indonésias.

2025-07-01

2025-07-01