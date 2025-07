Rio Grande do Sul Ciclone extratropical impulsiona ar gelado e prolonga onda de frio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Baixas temperaturas devem se repetir no início da quarta-feira Foto: Alex Rocha/PMPA

Um ciclone extratropical no Atlântico Sul nesta terça-feira (1°), é responsável por reforçar o ingresso de ar polar e prolongar a onda de frio. Conforme a MetSul Meteorologia, o sistema atua a Leste da foz do Rio da Prata e a Sudeste do território gaúcho.

Dados analisados pelos meteorologistas indicam que este ciclone não chega a ser profundo e não oferece riscos em relação a ocorrência de ventos. Na manhã desta terça-feira, o fenômeno apresentava pressão central ao redor de 1000 hPa, com tendência de afastamento.

Efeitos

O seu maior efeito é impulsionar ar mais frio do Sul para o Sul do Brasil, o que fez com que o começo desta terça-feira fosse extremamente frio no RS e em parte de Santa Catarina e fará com que as marcas excepcionalmente baixas se repitam no começo da quarta-feira (2).

Menor temperatura do ano

A menor temperatura nesta terça no Estado, na estação da Secretaria Estadual da Agricultura em estância no município de Livramento, na fronteira com o Uruguai. É a menor temperatura do ano até agora no estado.

Outras estações anotaram -6,2ºC em Soledade; -5,6ºC em Pinheiro Machado e Monte Alegre dos Campos; -5,4ºC em Rosário do Sul; -4,8ºC em Bom Jesus; -4,6ºC em São Marcos e São José dos Ausentes; -4,4ºC em São Gabriel e Vila Nova do Sul; -4,3ºC em Vacaria, Alegrete e André da Rocha; -4,2ºC em Fontoura Xavier, Carazinho e Ibirapuitã; -4,1ºC em Capão Bonito do Sul; e -4,0ºC em Campos Borges.

Projeção para os próximos dias

Como ciclones habitualmente impulsionam ar seco e garantem dias seguidos de tempo firme e com a atmosfera seca, na segunda metade da semana seguirá fazendo muito frio à noite mesmo com a massa de ar frio rapidamente enfraquecendo.

Isso trará grande amplitude térmica com madrugadas geladas e de geada enquanto as tardes, diferentemente deste começo de semana, serão mais amenas e até agradáveis.

O ar muito seco com temperatura maior em altitude trará ainda imensas diferenças de temperatura entre microclimas dentro de um mesmo municípios em cidades serranas com mínimas até 5ºC a 10ºC menores em baixadas do que em pontos altos a poucas centenas de metros de distância em linha reta.

2025-07-01