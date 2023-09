Brasil Wesley Safadão anuncia pausa na agenda de shows devido a “fortes crises de ansiedade”

Segundo comunicado da assessoria de imprensa do músico, ele se afastará dos palcos por orientação médica

O cantor Wesley Safadão anunciou nesse domingo (3) que dará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista sofreu “fortes crises de ansiedade” na noite de sábado (2), conforme informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa na redes sociais.

Segundo o comunicado, o músico, de 34 anos, se afastará dos palcos por orientação médica. “Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com o Wesley”, diz a nota.

“Em breve, estarei de volta. Até lá, espero contar com o apoio de todos vocês”, afirmou o cantor cearense, que é um dos maiores nomes do forró no Brasil atualmente.

Até a noite de sábado, ele estava realizando shows normalmente e se apresentou em Natal (RN) com o projeto TBT do Safadão, no qual o artista canta músicas que marcaram o seu repertório ao longo de mais de uma década de carreira.

A empresa Camarote Shows anunciou que, em breve, serão divulgadas mais informações sobre como vai ficar a agenda de compromissos do cantor. Hérnia Em junho de 2022, Safadão cancelou uma série de shows devido a uma lesão na coluna. Na época, em um vídeo divulgado nas redes sociais, o cantor relatou sentir muitas dores em razão de uma hérnia de disco. Em julho do ano passado, Safadão passou por uma cirurgia em São Paulo para retirar a hérnia, que quase evoluiu para uma Síndrome da Cauda Equina, uma consequência rara do problema nos discos e que afeta os nervos. Em setembro do mesmo ano, após se recuperar da cirurgia na lombar, o cantor voltou a cancelar shows por conta de dores na coluna.

